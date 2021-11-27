高雄1名幼稚園3歲女童疑似遭老師以「強灌」方式餵食感冒藥，脖子出現多處抓痕傷口；女童母親說監視器曝光當時老師站在女童後方餵吃感冒藥，老師竟用手抓著女童脖子，將頭大力往後仰餵藥，事後直接轉頭離開；目前園方全盤否認此事，稱是女童脖子癢自己抓傷，女童父母已提告，高市教育局也回應若屬實將會開罰。

高媽媽指出，她25日一如往常載女兒到幼稚園，當時女兒脖子上沒有傷痕，但是女兒放學回到家洗澡時，突然反應脖子會痛，一看才發現有多處抓痕及傷口，女兒說傷口是學校的「琇琇老師」抓傷的，她事後在園方監視器發現當時老師站在女兒後方要餵藥，老師竟用手抓著女兒脖子，並把女兒的頭大力往後仰，用強灌的方式餵藥，女兒掙扎大哭，該老師竟然轉頭就走。

高雄1名幼稚園3歲女童疑似遭老師以「強灌」方式餵食感冒藥，脖子出現多處抓痕傷口，高市教育局回應若屬實將會開罰。（家屬提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄1名幼稚園3歲女童疑似遭老師以「強灌」方式餵食感冒藥，脖子出現多處抓痕傷口，高市教育局回應若屬實將會開罰。（家屬提供／洪浩軒高雄傳真）

高媽媽表示，事件發生後園方全盤否認，還避重就輕說傷口是小孩脖子癢自己抓的；女兒除了脖子被抓傷外，行為舉止也有些異常，原先是相當聽話且文靜，但這2天開始經常亂跑、異常躁動，醫院身心科說明疑似是急性壓力反應所致，將要對幼稚園提告過失傷害。

高巿府教育局表示，接獲社會局通報後，已向園方調取監視器畫面，目前社會局初步訪問家長，家長認為幼兒受傷是因教保人員餵藥造成，園方則說是幼兒自行抓傷，由於2方說法不一，教育局與社會局會釐清事件經過，若涉有上述情形，將依法裁處，並輔導園方改善，至於是否涉有違反《兒童及少年福利與權益保障法》，現正在由社會局調查。