鄧佳華日前宣布離開連千毅團隊，改當外送員送餐，對此，連千毅直接點出3點必定失敗原因，鄧佳華昨（26日）在臉書再次更新動態，曬出晚上騎腳踏車外送的照片和影片，不過卻被網友打臉根本是自導自演，接著狂酸：「幫你拍照那位一定比你辛苦」。

鄧佳華昨（26日）在臉書曬出全副武裝騎腳踏車外送的照片，並寫下：「開始騎YouBike接單了」，隨後曬出騎著YouBike的影片，接著表示：「騎著YouBike，颳風大雨跑uber eat，另外接110單，有額外獎金2530」，更不忘勉勵自己：「腳踏實地的工作，腳踏實地的生活，腳踏實地的賺錢」，看來有意真的跳出自己的舒適圈。

不過鄧佳華此舉卻被網友狂酸：「總覺得背後有人在操控他，叫他做什麼，就做什麼」、「不想花錢幫買腳踏車，所以租來拍照」、「真的要做就默默的去做，不用搞的很像在拍電影一樣 ，明年是要報金馬獎嗎」、「人生過成這樣蠻可悲的，天馬行空的人老天不眷顧」、「不曉得接下來要告你的人會不會是uber公司，罪名破壞他們公司的形象」。

對於鄧佳改當外送員送餐，前老闆連千毅直接點出3點必定失敗原因，直言他是要炒新聞，幫自己刷存在感，並不是真的要當外送員，接著點出兩項工作他可以勝任，就是「去掃公園廁所」或「路邊幫忙清潔阿姨撿垃圾」，其它工作對他而言應該很難。