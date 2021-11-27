雙城論壇掀波瀾？黃珊珊稱獨立自主 柯文哲：不會讓無關緊要的事破壞

台北-上海雙城論壇將在12月1日登場，北市副市長黃珊珊在臉書說台灣是獨立自主的國家，觸動政治敏感神經，讓外界擔心恐引發大陸不滿。台北市長柯文哲今強調，雙城論壇定調為解決兩岸人民之間重要的民生議題，是市長做決定，「我們不會讓這些無關緊要的事情，破壞雙城論壇的進行。」

黃珊珊日前在臉書發文稱台灣是一個獨立自主的國家，雙城論壇的定位本來就是兩座城市間市政業務層級的交流往來，不會也不可能涉任何與主權相關的議題。這番話在舉辦雙城論壇的前夕，觸動兩岸政治敏感神經，柯文哲今早出席全聯15周年嘉年華活動時表示，把雙城論壇定義是解決兩岸人民之間重要民生議題，先前有拜訪陸委會，雙方都達成共識，我們不會讓這些無關緊要的事情破壞雙城論壇的進行。

柯文哲強調，雙城論是解決兩岸之間人民的重要民生問題，也希望透過交流增加善意、降低敵意，然後處理他最害怕的「惡意螺旋」，兩岸間敵意一直在上升，希望透過交流讓敵意下降一點，減少一些擦槍走火的機會。

由於明年市長選戰，柯文哲屬意黃珊珊接棒，但立場卻不一樣，柯文哲說，雙城論壇還是市長做決定，至少今年的雙城論壇定調是市長來決定。