台南市麻豆區萊爾富麻庄門市附近，有民眾昨日晚間10點，發現1隻幼貓受困在10公尺高的行道樹上，台南市警察局麻豆分局督察組巡官岩鐿峻及教官陳韋丞巡邏經過時，只見幼貓不斷哀鳴，陳員立刻借梯子獨自爬樹救貓，費了一番功夫後將牠救下來，並由熱心民眾帶回領養。

台南市警察局麻豆分局督察組教官陳韋丞該樹最高處發現幼貓。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

岩、陳2員回憶，當時天色昏暗，於是開啟巡邏車警示燈示警來往車輛並詢問店員是否需要幫忙，店員說母貓已不見蹤影，而幼貓受困在樹上有一段時間，因為幼貓肢體動作緩慢，擔心幼貓跌落受傷，一開始以食物引誘方式，仍無法將牠帶下來。

陳韋丞隨即向超商店員借用梯子，獨自爬上行道樹搶救幼貓，搶救過程中，吸引其他民眾加入，紛紛開啟手機燈光，協助尋找幼貓，因為梯子僅有5公尺長，陳員便踩著樹枝，在盤根錯節的枝幹中，在該樹最高處發現幼貓並成功救下，所幸幼貓毫髮無傷。

麻豆警分局長許敏能表示，24小時超商是地方上最讓民眾依賴之處所，分局員警加強超商巡守勤務時，積極關心、詢問及協助超商店員，建立穩固互信機制，即時搶救幼貓，為警民合作最佳典範。