女子拳手在綜合格鬥的低薪已經被談論多年，根據《The Sports Daily》本周出爐的最新估算，當今最賺錢的10位女子拳手，排行榜首的努內茲(Amanda Nunes)每場比賽有35萬美元（新臺幣975萬），打贏多加10萬美元。第10名的鄧恩(Mackenzie Dern)每場有7萬美元（新臺幣195萬），打贏多加7萬美元。

相較於男子拳手來說差距還是很大，例如有名的麥葛雷格(Conor McGregor)出場就有500萬美元，波瑞耶(Dustin Poirier)也有100萬美元。重量級拳手排名第10的大約有10萬美元，打贏再加10萬美元。底層拳手的出賽頻率較高但收入微薄，這些排名高的拳手每年大概就2至3場比賽。

前格鬥女拳手歐斯托維(Rachael Ostovich)最近在《MMA Junkie Radio》說，她很喜歡綜合格鬥，但是打MMA讓她窮到幾乎破產，她因此接受了裸拳格鬥聯盟BKFC的高薪合約，轉行打拳擊。「我還是想要打MMA，不過BKFC目前非常熱門，他們也付我相當豐厚的酬勞，我的下一步就是看看哪邊給我更高的價錢。」歐斯托維在裸拳格鬥的初戰打敗格鬥時期的老對手范札特(Paige VanZant)，但是自己也受了傷。

常被媒體點名低薪的終極格鬥聯盟UFC，總裁懷特(Dana White)在播客節目《Tough Business 》嚴詞駁斥，批評這是媒體寫出來煽惑拳手的。「他們那些人渣對這個行業啥都不懂，說什麼選手待遇太差，他們這麼說只是想博取眼球而已。」