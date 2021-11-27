中華電信27日舉辦全國企業志工淨灘／淨山活動，由董事長謝繼茂率領一級主管，與來自29個機構、約2000名員工及眷屬，在26處據點進行運動強身暨環境減塑活動。

謝繼茂表示，27日的行動是一項創舉，氣候變遷對於地球的影響 愈來愈嚴重，拯救地球的行動應落實至企業及個人，中華電信規畫一 連串的5G無塑系列活動，希望凸顯環保的議題，並且由自身做起，推己及人，27日透過把員工帶到山裡、海邊近身看一看垃圾污染山林及海域的嚴重程度，希望員工回到日常生活後，可以減少塑膠垃圾，大塑化小、小塑化無，把地球維護在很好的生態環境下，為子孫保留一個良好的地球。

謝繼茂表示，中華電信「5G無塑企業志工永績行動系列活動」自10月29日起跑後，透過員工線上學習環保課程、邀請全民樂遊活動網站環保遊戲 、在華山戶外廣場舉辦5G無塑家庭日等系列活動，從新聞報導、FB貼文 、IG互動等管道，中華電信所推動的減塑議題，已吸引超過50萬人次的關注，27日更由29個機構、約2000名員工及眷屬，在26處據點一起淨灘／淨山，讓5G無塑，用具體行動來實踐。

謝繼茂強調，中華電信身為綠色企業領導者，積極將環保議題融入企業營運及管理中，既接軌聯合國第13項氣候行動、14項水下生態、15項陸地生態的永績發展目標，也呼應行政院 「向山致敬」、「向海致敬」的政策，鼓勵 員工及眷屬「敬山、進山、也要淨山」，同時「知海、近海、還要淨海」，努力當個驕傲的山海之子，確保山林、海洋永績發展，讓台灣因山海豐沛資源而厚植國力與競爭力 。

謝繼茂說，今天的活動也充分展現5G能量，因為在全省26處都是有線無法到達的地方，所以必需以無線5G高速傳輸把影像傳送在一起進行彙整。

另外，中華電信亦充分發揮核心職能，結合自身5G科技，與台灣湛藍海洋聯盟合作，透過其所研發的「湛鬥機」無人船，遠端操控、高效清除海洋塑膠垃圾，利用科技串起善的循環，建立創新有實效的新進環保模式。