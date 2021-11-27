為基捷會面態度放軟？ 柯文哲爆：還是把王國材罵了一頓

台北市長柯文哲日前針對基隆捷運炮火不斷，昨與交通部長王國材會面後突然熄火，傳出是幕僚建議不要罵基捷，換取中央支持汐東線接台北捷運東環段。柯文哲27日表示，面對面溝通有好處，攤開地圖討論每一站怎麼解決，他透露在會議上還是把王國材罵了一頓，一個重大國家建設計畫不能隨便講講。

柯文哲日前炮火猛攻基捷，痛批中央是一場騙局、炒地皮，不過，外界認為柯昨與王國材會面後突然熄火，傳出是幕僚建議不要罵基捷，換取中央支持汐東線接台北捷運東環段。

柯文哲今出席全聯15周年公益嘉年華時表示，每天看新聞都覺得已經不是新聞是小說，跟王國材面對面溝通有好處，不然每次都隔空對話，大家坐下來把地圖攤開來，討論每一站怎麼解決，他同意基捷改路線，但不要為了開工而開工，因為一旦路線重改，就涉及整個國土規畫、都市設計要重做，別為了兌現選舉諾言，然後都沒有規畫好就開工。

他指出，既然要做的話，汐東線接上台北捷運原規畫跟文湖線的交叉點沒辦法用，距離280公尺轉運效果很差，硬是要蓋的話必須接到東環段，北市會特別把捷運站設計好，讓轉乘很方便，整個基捷才能達到轉運效果。

柯文哲認為，基捷八堵到基隆段還是要明講，台鐵一定廢不掉，因為基隆港還在，大家講實話就好，不要講什麼10年後再處理，行就行、不行就不行，他跟王國材講，八堵到基隆這段台鐵是廢不掉的，所以基隆捷運要怎麼蓋、要換線還怎樣，要再思考。

面對先前批騙局昨天卻熄火，柯文哲說，還是把王國材罵了一頓，2017年3月蔡英文總統宣布興建基隆輕軌的政見還是要處理，一個重大國家建設計畫不可以隨便講講，還是要檢討。