美國在台協會（AIT）處長孫曉雅多才多藝，不但是跆拳道黑道高手，最近也下廚學習做小籠包，而且捏出來的小籠包外型看起來還挺有模有樣的，網友也打趣說要數數看有沒有傳說中的21折。

孫曉雅今天透過AIT臉書貼文表示：「感恩節對我們家來說，除了團聚及表達對親友的感謝以外，最重要的元素就是美味的派了！今年我用媽媽的家族食譜做了一個德州胡桃派；還利用周末的閒暇時間參加烹飪課，學做小籠包。看來比起捏小籠包的外摺，我還是比較拿手於捲派片呀！」