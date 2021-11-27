大陸《證券時報》中國工程院院士鍾南山在舉辦的「關注室內環境·構建全民防疫人類命運共同體」高峰論壇上演講表示，大陸新冠疫苗完成兩劑接種已占人口的76.8％，到今年底，接種率就將超過80％，為建立群體免疫打下非常好的基礎。但對於近期在南非檢測出的新變種病毒，目前對該變種病毒還沒有太多瞭解，但這種病毒攜帶大量突變，對防疫工作也提出了更多挑戰。

鍾南山指出，接種疫苗肯定是非常有效的。截止到11月24日，大陸完成新冠疫苗全程接種人群已達到10.8億，占大陸人口的76.8％，為達到今年底超過80％的目標、實現群體免疫奠定了非常好的基礎。他表示，西方社會強調個人自由，但這造成了疫情的肆虐，「我們需要的是集體的自由，社會的自由，國家的自由，只有有了這些自由才會有個人自由。」

鍾南山說，自己是站在一個基層醫生的角度來參加這次的會議的，這兩年抗擊新冠疫情戰役真正體現了網路媒體的作用。整個世界的抗疫防控都有不同的策略，人民的健康和經濟的發展怎麼保持平衡，是全球各個國家都面臨的挑戰，也是各國制定管控政策的關鍵。

《每日經濟新聞》官方帳號報導，鍾南山指出，大陸成為世界上新冠患者人數最少的國家之一，患病率為8.9／10萬，只有美國的1／1678；大陸也是死亡率最低的國家，死亡率為0.4／10萬，是美國的1／606。而且爭取了近20個月的疫情穩定期，重啟經濟的發展。

鍾南山強調，還不能夠對疫情掉以輕心，大家可以注意到這兩天在巴西、南非出現新的變異病毒，突變因數非常多，還不清楚這一變異病毒情況怎樣，傳染力有多強。此前變異的德爾塔Delta病毒就是傳染力特別強。