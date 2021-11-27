國民黨苗栗縣黨部27日舉辦建黨127周年黨慶活動，黨主席朱立倫特別到場宣講公投四個都同意，他大力抨擊蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，過去喊「公投大選辦1天，省錢又省工」喊的最大聲，現在卻要分開，這是因為「輸賭翻桌」，那是民進黨最內行的。

國民黨主席朱立倫今天大力抨擊蔡英文與蘇貞昌，過去喊「公投大選辦1天」喊的最大聲，現在卻要分開，那是因為「輸賭翻桌」，這是民進黨最內行的。（陳育賢攝）

朱立倫表示，這次公投其中有兩項是國民黨提出來的，1是反萊豬，這是為了大家的健康，一定要支持投下同意票。

國民黨苗栗縣黨部27日舉辦建黨127周年黨慶活動，黨主席朱立倫特別到場宣講公投四個都同意。（陳育賢攝）

另1項是公投綁大選，很多人聽不懂，其實簡單用台灣話講就是「公投大選辦1天，省錢又省工」。朱立倫說，以前喊這句最大聲就是蔡英文與蘇貞昌，他們不只這句，還加了1句「民主國家一定要讓公投跟大選一起選」，這是蔡跟蘇當時講的。

為什麼現在民進黨要「公投大選不同天，浪費錢又某彩工」，這只有1個原因，因為上一回的公投，他們輸掉了嘛，民進黨最內行的就是「輸賭翻桌」，就是賭輸了不甘願嘛，所以現在才要把它分開來，我們一定要讓它回到同1天，「省錢又省工」。

朱立倫說，另外兩項是民間團體所提出，國民黨表示尊重、協助、支持，環保議題我們一定支持，核電是為了經濟我們也支持，但一定要核安，沒有核安就沒有核電，這也是我們國民黨的政策；核廢料一定要處理，也是國民黨的政策，但我們一定要有電。

尤其苗栗縣現在經濟正在發展，工業區這麼多，我們需要電，民進黨那2025非核家園的「芭樂票」，那是絕對不可能實現的。因此，4項公投，我們1218「四個都同意，台灣更美麗」。

縣議會議長兼黨部主委鍾東錦則表示，執政黨真的是滿野蠻的，感覺是把國民黨貼上兩張標籤，1個叫不當黨產，1個叫轉型正義，這兩張標籤要怎麼把它撕下來？如果撕不下來，年輕人對國民黨會比較沒有好感，以主席朱立倫的睿智與黨中央優秀的人才，一定有辦法，讓國民黨能夠吸引年輕人加入。

國民黨苗栗縣黨部今天的黨慶活動是在苗栗縣文化中心舉辦，現場湧入上千黨員與支持者，除了朱立倫、鍾東錦之外，包括縣長徐耀昌、立委陳超明、前縣長劉政鴻等多人都到場慶賀與宣講。