時代力量立委邱顯智、王婉諭等人發起「行動時代辦公室」，今舉行開幕茶會，被外界解讀是另立有別於黨中央立場的辦公室，時力內部再度鬧分裂。對此，王婉諭表示，另立辦公室是為了增加社會連結，擴大社會參與、結合社會力，不是因為分裂而成立辦公室。不過，時力黨主席陳椒華以另有行程為由，並未出席該辦公室開幕茶會。

邱顯智、王婉諭發起「行動時代」辦公室今日舉行開幕茶會，邀請立法院秘書長林志嘉、民眾黨立委邱臣遠、賴香伶、行政院政務委員張景森等人出席，陳椒華卻未到場，引發關注。

邱顯智表示，陳椒華因為另有其他行程，有派代表出席，沒有問題；邱顯智強調，該辦公室跟黨中央沒有立場不同之處，主要是強化論述過程，這是對公投重要的一部分。

王婉諭也說，時力是一個還在發展當中的政黨，希望集結更多的社會力，包括兒少權益、教育、居住正義、勞動權益、主權議題等議題，光靠時力黨中央的智庫顯然是不足夠，未來該辦公室也會與黨中央智庫保持密切合作。

邱顯智、王婉諭在會中簽署「行動時代」聲明，4大目標包括啟動2次民主改革，打造新憲政共同體；捍衛社會公平正義，奪回人民生存權利；跨出政黨思維格局，連結社會包圍政治；培育社會改革團隊，實踐專業問政治理。

「行動時代辦公室」被解讀是時力分裂，行政院政務委員張景森致詞時表示，「這是多慮了」，他以民進黨為例，不同派系、政治力量互相鬥來鬥去，但最終面對共同使命仍會整合，因此，「行動時代辦公室」是擴大與社會的連結，提升問政品質。