愛心食物銀行發放日27日是11月最後一個周六，台中市愛心食物銀行沙鹿店27日舉行小型園遊會，結合靜宜和弘光科大的學生和社會局一起發放熱食；社會局長彭懷真說，發放日以惜食議題作為發想，透過現場互動遊戲傳達善用食材、減少浪費、重新利用剩食等理念；希望惜食的觀念深入家庭共創永續環境。

台中市愛心食物銀行沙鹿店結合在地社區資源、靜宜大學及弘光科技大學，發放物資和熱食外，並和受助戶體驗手繪手作推廣食物銀行服務。（台中市政府提供）

彭懷真指出，台中市愛心食物銀行沙鹿店結合在地社區資源、靜宜大學及弘光科技大學，發放物資和熱食外，也和受助戶體驗手繪手作，推廣食物銀行服務；另外，靜宜大學食品營養學系現場提供健康檢測，讓參與民眾檢測身體狀況。

彭懷真表示，台中市愛心食物銀行如今已進入跨領域統合階段，邁向更多元、便民、利民、穩健的服務方式，不僅將社會多餘的物資轉給需要的人，更能有效率地統整及分配資源，主動發覺隱藏性個案並提供相關資源。

愛心食物銀行為救急性質，如民眾因疫情影響或因急難事由需要食物物資，可至居住地區公所社會課提出申請及領取緊急食物包。

彭懷真說，台中市愛心食物銀行搭配在地社區居民及志工關懷訪視，宣導服務訊息，為弱勢家庭建立資源網絡，協助轉介相關福利資源。同時，藉由與當地社區互動增強社區民眾認識及認同食物銀行；期盼社區民眾也能主動提供訊息，協助弱勢家庭。