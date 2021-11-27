據《每日郵報》26日報導，新變種病毒株Omicrion已進化為遠較Alpha、Beta與Delta更具威脅性的變種病毒。英國科學家警告，由於其突變數量是Delta病毒的2倍。面對Omicron，現有新冠疫苗的保護力恐下降40%，這讓其成為有史以來最具傳染力與疫苗有抗性的新變種病毒。

在波札那發現的新冠病毒新變種，被專家形容為有史以來最嚴重的病毒株。這是因為其擁有包含Alpha、Beta與Delta病毒的特點，而又有新突破，使其可能成為疫情爆發迄今最具傳染力與疫苗有抗性的變種病毒。

以Delta病毒為例，Omicron的棘蛋白上擁有32個突變，這比任何變種病毒都還要多，更是Delta的2倍。在Delta病毒的突變基礎上，讓Omicron非常容易傳播，很可能在未來數月內變成為全球主流新冠病毒。

此外，先前流行的Beta病毒具有疫苗有抗性，此一特點在Omicron身上也發現。Beta起源於南非，被認為迄今最能躲避免疫系統的疫苗。甚至，Omicron攜帶P681H與N679K突變，有助於敲開人類細胞的大門。

報導指出，這些警訊都在提醒人們，Omicron可能在幾個月內成為全球新冠肺炎確診的主導病毒；不過，英國科學家警告，目前還沒有實際在實驗室中驗證Omicron突變的任何影響力。

科學家認為，Omicron棘蛋白上的突變與現有疫苗的棘蛋白不同，人體免疫系統很難辨識並消滅。換言之，即使已經感染新冠肺炎的患者，仍有可能感染Omicron病毒。不過，由於南非雖然確診人數激增，住院人數尚未顯著成長，不免讓人抱持希望這是一次較溫和的「病毒世代交替」。

※疫苗效力降低40%

專家指出，Omicron無疑是他們「見過最糟糕的變種病毒」，更對棘蛋白上的突變數量感到驚訝。在Omicron的棘蛋白上，有32個突變，為現有紀錄中突變數量最多的，更是目前主導的Delta病毒的2倍。

這不免讓專家憂心，即使在最好的情況下，這些突變也可能讓疫苗的效力降低40%。更進一步來說，B.1.1.529的突變都發生在棘蛋白上，而現有疫苗是透過讓人體免疫系統辨識舊版本病毒的棘蛋白。

然而，正因為新病毒的棘蛋白看起來與過去的大大不同，人體免疫系統因此難以辨識並抵抗。專家警告，在未來2週內還很難判斷Omicron的傳染力有多強，甚至在6週內仍不能判斷它對住院率與死亡率的影響。

※該變種出現哪些突變

B.1.1.529出現50多個突變，其中有32個突變出現在棘蛋白上。它攜帶的P681H與N679K突變，讓其更具疫苗有抗性。這兩個突變很少一同出現，但卻與H655Y一起在Omicron身上出現，讓病毒更容易潛入人體細胞。

此外，Omicron的N501Y突變，讓其更具傳播力；這在先前的Alpha變種與Beta變種也能看到。Omicron還有2個突變R203K 和 G204R，讓其更具傳染力。

甚至，它攜帶的K417N 和 E484A 突變與南非發現的Beta變種病毒相似，能讓它輕鬆躲過疫苗。同樣地，在Delta身上發現的N440K突變也在Omicron身上看到，這讓該變種病毒更能躲避抗體的攻擊，而這就是Delta能在2021年3月掀起大流行的原因。

※疫苗還有效嗎

科學家警告，新變種毒株會使新冠肺炎的疫苗效果下降達40%；但這反而凸顯加強針變得更重要。疫苗會觸發中和抗體，而這是因應新變種病毒的最佳保護之道。畢竟，一個人體內的抗體愈多愈好。

英國衛生大臣賈維德(Sajid Javid)表示，「早在我們知道新變種出現之前，施打加強劑就已很重要，現在只是更凸顯其重要性」。