據《每日郵報》26日報導，新變種病毒株Omicrion已進化為遠較Alpha、Beta與Delta更具威脅性的變種病毒。英國科學家警告，由於其突變數量是Delta病毒的2倍。面對Omicron，現有新冠疫苗的保護力恐下降40%，這讓其成為有史以來最具傳染力與疫苗有抗性的新變種病毒。

在波札那發現的新冠病毒新變種，被專家形容為有史以來最嚴重的病毒株。這是因為其擁有包含Alpha、Beta與Delta病毒的特點，而又有新突破，使其可能成為疫情爆發迄今最具傳染力與疫苗有抗性的變種病毒。

以Delta病毒為例，Omicron的棘蛋白上擁有32個突變，這比任何變種病毒都還要多，更是Delta的2倍。在Delta病毒的突變基礎上，讓Omicron非常容易傳播，很可能在未來數月內變成為全球主流新冠病毒。

此外，先前流行的Beta病毒具有疫苗有抗性，此一特點在Omicron身上也發現。Beta起源於南非，被認為迄今最能躲避免疫系統的疫苗。甚至，Omicron攜帶P681H與N679K突變，有助於敲開人類細胞的大門。

報導指出，這些警訊都在提醒人們，Omicron可能在幾個月內成為全球新冠肺炎確診的主導病毒；不過，英國科學家警告，目前還沒有實際在實驗室中驗證Omicron突變的任何影響力。

科學家認為，Omicron棘蛋白上的突變與現有疫苗的棘蛋白不同，人體免疫系統很難辨識並消滅。換言之，即使已經感染新冠肺炎的患者，仍有可能感染Omicron病毒。不過，由於南非雖然確診人數激增，住院人數尚未顯著成長，不免讓人抱持希望這是一次較溫和的「病毒世代交替」。

※疫苗效力降低40%

專家指出，Omicron無疑是他們「見過最糟糕的變種病毒」，更對棘蛋白上的突變數量感到驚訝。在Omicron的棘蛋白上，有32個突變，為現有紀錄中突變數量最多的，更是目前主導的Delta病毒的2倍。

這不免讓專家憂心，即使在最好的情況下，這些突變也可能讓疫苗的效力降低40%。更進一步來說，B.1.1.529的突變都發生在棘蛋白上，而現有疫苗是透過讓人體免疫系統辨識舊版本病毒的棘蛋白。

然而，正因為新病毒的棘蛋白看起來與過去的大大不同，人體免疫系統因此難以辨識並抵抗。專家警告，在未來2週內還很難判斷Omicron的傳染力有多強，甚至在6週內仍不能判斷它對住院率與死亡率的影響。

※該變種出現哪些突變

B.1.1.529出現50多個突變，其中有32個突變出現在棘蛋白上。它攜帶的P681H與N679K突變，讓其更具疫苗有抗性。這兩個突變很少一同出現，但卻與H655Y一起在Omicron身上出現，讓病毒更容易潛入人體細胞。

此外，Omicron的N501Y突變，讓其更具傳播力；這在先前的Alpha變種與Beta變種也能看到。Omicron還有2個突變R203K 和 G204R，讓其更具傳染力。

甚至，它攜帶的K417N 和 E484A 突變與南非發現的Beta變種病毒相似，能讓它輕鬆躲過疫苗。同樣地，在Delta身上發現的N440K突變也在Omicron身上看到，這讓該變種病毒更能躲避抗體的攻擊，而這就是Delta能在2021年3月掀起大流行的原因。

※疫苗還有效嗎

科學家警告，新變種毒株會使新冠肺炎的疫苗效果下降達40%；但這反而凸顯加強針變得更重要。疫苗會觸發中和抗體，而這是因應新變種病毒的最佳保護之道。畢竟，一個人體內的抗體愈多愈好。

英國衛生大臣賈維德(Sajid Javid)表示，「早在我們知道新變種出現之前，施打加強劑就已很重要，現在只是更凸顯其重要性」。

文章來源：Why IS the Omicron variant so scary? Super strain has evolved to have ALL of the worst mutations of Alpha, Beta and Delta combined plus new ones that could make it the most infectious and jab-resistant variant ever

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