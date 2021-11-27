新北市新店區新和國小27日舉辦國樂團年度音樂成果發表會，演出天空之城、菊花台等多首膾炙人口曲目，新北市教育局長張明文也重拾二胡，在會場與孩子合奏名曲〈城裡的月光〉，聽得現場觀眾如癡如醉。

新北市教育局表示，新和國小國樂團成立於2002年，曾因少子化成員一度只剩下6人，近3年來在校方與家長合作下，團員已達36人，有大提琴、二胡、琵琶、打擊、中國笛等分部，樂團利用每週六練習，家長們也積極陪伴，與校方共同籌劃音樂發表會。

張明文表示，音樂、美術、表演等藝術，都可以讓人專注、沉浸其中，是可以陪伴孩子一生的好朋友，以前學生時代學二胡，一度夢想成為二胡演奏家，這次能跟孩子一起練習、演出，也讓他回到當時熱愛音樂的情懷。

三年級的陳以芳同學說，局長叔叔工作很忙，音樂會前還跟我們一起練習。他很認真，如果不小心拉錯還會跟我們說不好意思，讓我們也受到影響，跟著更認真練習，希望有更完美的表現。

六年級的陳柔璇同學則說，這一次的成果發表原本可能因為疫情取消覺得很可惜，因為我們都很努力練習。現在終於可以演出，她還邀請了最好的朋友來到現場，欣賞精采表演。

校長方文誼指出，國樂團音樂成果發表會原訂6月舉行，但因受到疫情影響不斷延期至今，感謝家長們與學校工作人員奔走，在有限的時間內籌備了這場發表會，給認真學習的孩子一個鼓勵。

方文誼也說，感謝教育局及社會局創新方案的補助，讓不同經濟條件的孩子都有公平學習音樂的機會，並以社會服務回饋參與公益演出，包括重陽敬老、父親節訪視老人之家，增加學生多元學習的機會，讓學生在社會服務的過程肯定自己。

三年級的范同學加入擊鼓練習約七、八個月，有輕度亞斯伯格症，注意力、專注度不佳，剛開始練習時無法投入，練習十五分鐘時間，不斷扭動，不專心；現在可以好好完整投入參與課程六十分鐘，連帶著學業成績也跟著進步。專注的做一件事，讓孩子在專注跟情緒控制上有了很大的進步。

教育局表示，新北市辦理假日藝術學校、周末藝術秀、藝術滿城香等活動，並鼓勵各校推動藝術社團，透過各種多元機會，觸發孩子對於藝術的興趣，及提升對美的感受力與表現力，也希望家長鼓勵孩子從小多方嘗試、試探藝術專長，擁有藝術興趣或對於美感的欣賞力，將是孩子一輩子最好的禮物。