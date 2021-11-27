受新冠肺炎疫情影響，台北捷運運量大減，不過，北捷仍認為年終獎金有望維持4.4個月，羨煞不少民眾。台北市長柯文哲27日表示，要發4.4個月好像又太多，虧錢什麼都不發也不對，會取得一個平衡。

柯文哲今出席全聯15周年公益嘉年華活動，被問及北捷虧損卻還要發4.4個月年終獎金，他表示，北捷總經理有報告指今年運氣不好會虧到50億元，運量的確在6月時掉到原來的4分之1，一直到10月才回復但還不到80％，今年運量少掉很多。

柯文哲指出，最近台北市交通比較不好，因為在疫情期間大家都自己開車較少使用公共運輸，這樣一來路面交通就變差，最近要研擬一個計畫，鼓勵大家使用公共運輸。

他說，北捷生意掉下去營收就差，現在問題是這樣，如果營收差，員工會說營收差又不甘他的事，疫情來又不是我們的錯，也不是我們不認真。原則上是這樣，績效獎金要發4.4個，好像太多，什麼都不能發也不對，還是會取一個平衡。

柯文哲強調，不會說虧錢就不給員工績效獎金，這沒道理，這不甘員工的事，這是疫情關係又不是員工不努力。