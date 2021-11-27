嘉義耐斯王子大飯店「聖誕心願卡」活動27日起跑，500個弱勢孩子期待耶誕老公公的禮物，7歲小女生想要大同電鍋來煮飯給全家人吃，8歲小男生因為書包被老鼠咬破了，想要新書包，6歲男童想要注音練習本好好學寫字。

嘉義耐斯王子大飯店「聖誕心願卡」活動今天起跑，為弱勢孩子募集禮物。（廖素慧攝）

耐斯王子大飯店表示，聖誕心願卡活動14年來已送出5000分聖誕禮物，今年是第15屆，與嘉義市政府、嘉義市家扶中心及台灣世界展望會攜手合作，500張聖誕心願卡代表著500個弱勢孩童的心願，希望讓弱勢孩童度個溫馨聖誕節。

500個弱勢孩子的心願，期待耶誕老公公送來溫暖。（廖素慧攝）

嘉義市副市長陳淑慧當場認領14歲男學生想要的長短襪子，因為他參加田徑隊常磨破襪子；陳淑慧說，這個活動所要募集的禮物對一般人並不困難，卻是弱勢孩子的必需品，能讓孩子感受到社會的愛，並能培養他們將來回饋社會的心。

耐斯王子大飯店營運長王俊典表示，有孩子想在飯店與家人共度聖誕大餐，他很樂意協助，立刻就認領這張心願卡，也感謝耐斯集團相關企業也贊助沐浴乳等生活物資，中華國際專業教練協會捐贈課程所得做公益。

世界展望會的7歲小捷還不太會寫字，由阿公代筆，因為家裡的大同電鍋壞了，她想要一個大同電鍋，讓全家人可以吃到熱騰騰的蒸蛋；9歲的秀秀喜歡畫圖，想要水彩及畫筆組；10歲及9歲康姓兄弟都想要水壺，因為水壺壞了；13歲小男生許願要1件薄外套，冬天快到了穿著保暖。

耐斯王子大飯店表示，要認領耶誕心願卡活請上飯店官網洽詢，認領人請於12月24日前將禮物送到飯店，建議禮物是全新或八成新以上禮物，洽詢電話（05）2771999轉6132。