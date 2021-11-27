中華電信董事長謝繼茂27日表示，中華電信推動ESG計畫，將擴大綠色採購規模，2022年希望採購2500萬度綠電，除向台電購買綠電，中華電信亦規畫利用自有建築物上面的屋頂，興建太陽能電廠。

謝繼茂說，透過在自有建築物進行太陽能發電，目前發電量600萬度左右，未來將繼續尋找自有土地興建發電廠，並已找到全台一萬坪空地，正進行水土保持評估中，若這一萬坪土地都能符合環保要求的話，估計可以再生產400萬度的綠電。

除此，中華電信亦與全省各大地主評估合作空間，希望由中華電信自建太陽能發電廠。

至於零排放目標，目前以2030先達到50%碳排放限制，2050達陣零排放為目標，甚至中華電信位於全台的IDC雲端網路中心，將率先在2030年達到全面採用綠電的目標。

謝繼茂強調，帶領供應鏈合作夥伴一起推動零排碳是件非常重要的事，中華電信正考量推動「零排碳門市」，希望全台門市能在綠能環境下為客戶服務，也將攜手供應鏈夥伴，一起共同追求環保議題，這是中華電信未來相當重要的政策。