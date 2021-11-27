台中市865公車27日上午從谷關發車前往梨山，行經中橫便道20.5k德基路段遭落石砸中。空降碎石雨擊破公車前擋玻璃，司機緊急剎車，車上14名乘客飽受驚嚇，後衛車保全趕緊上前查看，幸無人受傷，隨後清查車況，並引導公車急速迅駛離落石路段，出德基管制站。

中橫便道20.5k德基路段碎石雨砸中台中市865公車，路面滿是大小落石。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

公路總局谷關工務段27日上午8時8分接獲通報，指台8臨37線（中橫便道）20.5k德基路段，東行車隊通行時，台中市865公車不慎遭落石擊中。戒護車隊保全即刻上前確認乘客含司機總共15名，無人受傷，且清查路況車況，隨後立即引導公車駛離落石路段。

中橫便道20.5k德基路段邊坡不穩定，突降碎石雨砸中台中市公車。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

谷關工務段表示，今天雨情合乎中橫便道通行管制規定，於上午7時通行時段由公路保全戒護帶隊通行。東行往德基的市區客運，不慎遭無預警落石在中橫便道20.5k附近擊中。戒護車隊公路保全，緊急通報並確認人員皆無人受傷，並儘速駛出中橫便道。

谷關工務段表示，其餘通行車隊並無受落石擊中或受阻情形，皆已安全出管制站。中橫便道目前已先緊急封閉，並派員檢視坡面及路況，後續中午12時及下午4時30分班次，待確認坡面浮石狀況後，再評估是否開放。

谷關工務段提醒中橫便道尚存在地質不穩定且落石風險高，持有通行證的駕駛人行駛時務必要保持安全距離，注意車前狀況，做好人車的相關保險，如非必要請盡量減少通行。

豐原客運表示，梨山平時有2輛乙類大客車可供調度，往返福壽山、武陵農場及谷關班次不受影響；受損車輛僅前擋玻璃破裂，若無危險疑慮，將由駕駛開至保養廠維修。