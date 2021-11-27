為向國際廣推南投農村魅力，南投縣休閒農業策略聯盟協會日前邀請農場設計屬於台灣5、60年代農村生活的體驗遊程，邀集在台就學、就業的國際友人參與，體驗手作草仔粿、植栽蘭花、魚草共生瓶等特色農事體驗，讓參與的國際友人們直說，朋友來台灣一定邀他們到南投走一回。

行程中帶領外籍人士參觀大觀水力發電廠，了解在一、二戰時期的台灣有這全球第二大、亞洲第一大的水力發電廠的時空背景。（馮惠宜攝）

南投縣休閒農業策略聯盟協會透過美國在台商會、台南科技園區、弘光科技大學，邀請外籍人士參與南投縣特色農遊旅遊，並請他們在自己的社群媒體打卡、發表評論，藉此行銷在地的特色旅遊。

而在水鏡農莊，國際友人體驗製作南方人特有的「草仔粿」。（馮惠宜攝）

行程中帶領外籍人士參觀大觀水力發電廠，了解在一、二戰時期的台灣有這全球第二大、亞洲第一大的水力發電廠的時空背景，會後還實地走訪為了蓋電廠需要的交通建設：「古隧道」，這個讓在地人引以為傲的私密景點，有許多豐富的動物生態，當這群外籍人士看到蝙蝠，讚嘆不已！

位於車埕休閒農業區的木馬道園區，有仿真的木馬道，提供來此旅遊的遊客穿越時空的駕駛「木馬」運送木材，並介紹這裡的高經濟作物「蘭花」，並將植栽蘭花以DIY的方式，教育一般民眾蘭花種植方法。

而在水鏡農莊，國際友人體驗南方人特有的「草仔粿」，以「石磨」磨米漿，將米漿的水壓出來，將艾草煮熟曬乾，再拌入壓乾的米漿塊中，米漿塊糅成片狀，包入炒好蘿蔔絲、肉末、紅蔥，用「龜模」定型及美化，蒸廿分鐘後即可食用。

「勇春農家」的發想是將農田的灌溉渠養魚，來確定水中是否有農藥，請遊客撈出這些魚，放入有上蓋的魚缸，上蓋的部分種植多肉植物且通風透氣，種植多肉植物的土中含有有機物，有機物掉入魚缸可以養魚，而魚缸的水則提供濕氣給植物的根，這從魚菜共生創意發想出的「魚草共生瓶」，讓國際友人體驗了台灣農民的創意。

與會的香港的朋友說：「在台灣生活了二年，從來不知道有這些地方、這種方式可以旅遊，下次我的朋友如果來台灣，一定帶他們來體驗。」；歐美的朋友說：「發電廠的設計如此進步，讓我對台灣的印象反轉了，台灣的農民如此有研究、創意的發想，真的太厲害了！」。