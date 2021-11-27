四大公投將在年底舉行投票，不少政治人物都紛紛透過宣講等行動宣傳。國民黨立委李貴敏日前在臉書透露，日前和黨內多位立委，以及多位在地的好朋友，一同到新北市永和區宣講公投的重要性，有好多攤商以及買菜的朋友都表達支持四項公投，尤其反萊豬公投的立場。

李貴敏25日在臉書寫下，當天晚間與林德福、曾銘宗、李德維多位立委，以及多位在地的好朋友，一同在永和宣講12/18公投的重要性，好多攤商以及買菜的朋友都非常熱情，表達支持四項公投，尤其反萊豬公投的立場。

李貴敏說，鄉親們，謝謝了，大家的心意我們都知道，我們都不願意讓家人還有下一代吃到含有萊劑的豬肉、滿街使用台灣豬以及「#不使用萊豬」的貼紙不就是最好的證明嗎？

最後，李貴敏更指出，不像民進黨那麼有錢，可以舖天蓋地動員，辦大型造勢活動，但國民黨比較實在，尊重專業與民意，絕對和人民站在一起，絕對會全力捍衛人民健康與安全。

此篇文引發超過2千名網友按讚，有近百則留言，有表示，「不吃萊豬，國人要健健康康的過日子」、「委員請貴黨要多在中南部多努力」、「辛苦大家走上街頭宣講公投」。