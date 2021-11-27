台中的冬瓜（化名），在小時候無意間找到爸爸留下來的吉他，自此就開始喜歡上音樂，「每當我彈吉他時，爸爸好像就在我的身邊」；冬瓜在過去踴躍參與失親兒基金會的音樂營會，在基金會的栽培下，也決定報考流行音樂學系，實現成為職業音樂人的夢想。

失親兒福利基金會深刻感受「愛要即時、勇敢表達」的重要，從2020年起，發起第一場親兒日「記得幸福，寄得愛」。在今年親兒日的主題為「想和你一起聽音樂」，活動採用線上直播音樂會的方式，傳遞「勇敢說出想念」的精神，希望透過線上活動宣導有愛社會、關注親子與失親議題。

節目特別從全台北、苗栗、屏東、台東、彰化、台中等地，邀請7組基金會的孩子演出，有個人彈唱、樂團演出、舞蹈呈現；還有超人氣熊寶Buddy、熊美Betty與基金會孩子的共舞、歌手陳曼青、顏佑庭、TIMO黃新峰接力開唱、音樂人嚴爵的分享。

線上直播音樂會將在12月4日下午14：00至16：00舉行，詳情可洽失親兒臉書粉絲團。