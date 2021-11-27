南非新變種大魔王「Omicron」令全球聞之色變，因其傳播力強，民眾憂心現有疫苗保護力不夠。輝瑞執行長和德國BioNTech公司周五（26日）表示，開發對抗新變種 Omicron的新疫苗，預計100天內可交貨。

新病毒「Omicron」引發各國恐慌，目前得知變異株Omicron已入侵至少 5 國，英國、法國、以色列、義大利和新加坡等國家採取旅行限制，避免新病毒侵門踏戶。

美媒《FoxBusiness》報導，輝瑞表示，一旦出現新變異病毒株，輝瑞和BioNTech能針對變種在100天內開發和生產疫苗，但仍需經過監管部門的批准。

BioNTech也在聲明中指出，「我們可以理解專家對新變異病毒株Omicron（B.1.1.529）的擔憂，將在實驗室測試原有疫苗對新病毒株的防護力，預計2周內會有結果。若實驗數據顯示Omicron是「逃逸變異株」，且在全球傳播蔓延，疫苗就需要調整。調整過的疫苗可在100天內開始供貨。

輝瑞執行長Albert Bourla此前曾承諾，輝瑞與BioNTech可在100天內一起開發出新疫苗，來對抗新的變種疫毒。

市場擔憂疫情捲土重來，周五買盤搶進疫苗股，BioNTech （BNT）終場暴漲 14.19%、輝瑞大漲6%，而莫德納更暴漲20.57%。