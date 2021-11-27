高市府明年度總預算案因「城中城」卡關，經黨團協商後，預定29日付委；高雄市長陳其邁今（27）日上午參加海洋派對首部曲揭幕儀式時再度喊話議會，陳強調公安消防的1.2億預墊付案是非常急迫的事項，拜託議會在總預算進行審議時能一併審議。

陳其邁今天上午參加海洋派對首部曲、「2021年高雄國際帆船賽」揭幕儀式，會後接受媒體聯訪時表示，預算付委是送到議會實質審查，只要需要市府說明的地方，市府會謙虛地和議會同仁拜託支持預算，因預算牽涉到高雄未來產業轉型、經濟發展、整個城市的建設都是息息相關，拜託議會能加速審議，以利明年初開春時加速推動市政。

陳其邁並指出，有關公安消安預算1.2億的墊付案，也牽涉到公安設施和消防設備，以及對弱勢老舊公寓編列預算設立滅火器、住警器等，都是非常急迫的事項，希望議會能對這2項墊付案一併在總預算付委時進行審議。

陳其邁表示，從預算編列到審查，或者議員所關切的市政建設，市府一向都秉持不分藍綠，只要對建設有益都會全力加速市政推動，也拜託議會能支持。