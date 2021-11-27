公投決戰倒數！ 馬英九、趙少康、郝龍斌、賴士葆北市同台宣講

重啟核四公投將在12月18日投票，前總統馬英九今天參加公投宣講表示，美國的民主黨與共和黨一口同聲支持核能，若台灣的國、民兩黨都能支持核能，這是多麼美麗的畫面，他嘲諷，「美國做得到，為何台灣做不到？蔡總統最親美，美國人說什麼都對，如今美國兩個政黨都支持核能」。

國民黨立委賴士葆上午在台北市中正區廈安里民活動中心舉辦公投宣講，邀請馬英九、中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌到場。針對重啟核四公投，郝龍斌說，他請益核四前廠長王伯輝，得知核四廠若要重新恢復，5年內花5百億即可做好，且不需要顧慮核安。

馬英九指出，經濟部長王美花說不建三接，要多燒500萬噸煤，「這邏輯很怪」，若不蓋三接，就用核四發電，且在日本福島核災發生後，政府已訂定46分鐘斷然處置方案，「核四的安全沒有問題」，至於核廢料，核四廠內建有大倉庫，可容納2萬桶低階核廢料，長達40年，高階核廢料則先放在水池，再用乾式儲存。

馬英九提到，派駐參加聯合國氣候峰會的美國代表日前表示，需用核能才能成功做到碳中和，歐盟也把核能視為綠能，核能已經變成世界共識，只有我們整天喊廢核，宛如活在平行時空。

此外，監察院在1個月內接連公布2份調查報告，直指核四未符合安全要求，台電低估核災救災與復健成本，引發質疑。馬英九痛批，現在的監察院非常綠，監委講的話要打折扣，監院稱核四下有斷層很危險，但早在核四興建前，經濟部中央地質調查所就知道核四下並不是活斷層，「為何經濟部長不知道？」

趙少康更質疑，整個監察院都被民進黨掌控，有如東廠，監院配合民進黨反核四很正常，他建議乾脆把監察院廢了算了。賴士葆砲轟，監察院此時跳出來替反核四背書，足證是「公投國家隊」，監委自我閹割，變成行政院監察局，喪失獨立精神。