冬天是急性中風好發時期，如何在黃金救援期迅速緊急處置，搶救腦細胞，是日後復原程度良好與否的重要指標。高雄長庚醫院長期照護整合中心主任張谷州醫師指出，藉由新的藥物療程，有望將缺血性中風這類腦梗塞患者的黃金搶救期，由3小時延長為10天，大大減少日後失能的機率。

(資料來源/國健署、台灣腦中風學會)

●中風者若延誤救援 每1分鐘腦細胞多死200萬個 即使保命恐也失能

臨床數據顯示，高達8成的腦中風病人屬於缺血性腦中風，大多起因於腦血管硬化、狹窄或是血栓塞住血管，使供應腦部血流突然中斷，腦組織無法獲得足夠的氧氣及養分，在短時間內大量壞死，造成日後失能、癱瘓，或傷及思考、記憶等功能。

張谷州醫師表示，現今標準處理中風患者的流程，是先以電腦斷層確診後，若是腦血管阻塞的缺血型中風，需要在3小時內完成血栓溶解；若是大血管阻塞，則需在6小時內進行血栓移除術，以減少腦細胞受損程度，避免傷害身體行動及語言功能，造成失能或癱瘓。醫學持續進展下，血栓溶解及血栓移除經由臨床及影像篩選後，部分案例也有可能在24小時內搶救。

不過醫師指出，黃金救援6小時雖是中風患者恢復健康的最好機會，但許多患者常常因為輕忽症狀或是等家人再自行就醫，以致救援有限。甚至也有患者因是「無症狀中風」而不自覺，等到出現語無倫次、步態不穩、頭暈等狀況才就醫，常常都過了黃金救援期，造成難以彌補的後果。

高雄長庚醫院長期照護整合中心主任張谷州醫師指出，藉由新的藥物療程，有望將缺血性中風這類腦梗塞患者的黃金搶救期由3小時延長為10天，大大減少日後失能的機率。(圖/張谷州醫師提供)

●延長黃金救援期 為中風患者爭取更多恢復機會

中風後常見的後遺症，包括肢體癱瘓、說話不清楚或無法說話、吞嚥困難、記憶力減退、嘴歪、眼斜、肢體動作笨拙、身體無法平衡等。

對醫師來說，中風治療除了保命之外，更重要的是讓患者遠離失能危機，將身體傷害減到最少，才能被稱為成功的治療。幸好醫療科技日新月異，目前已經有草本輔助型藥物，能讓65歲以下的缺血型中風患者，在中風後10天內，都有機會逆轉失能而盡量復原。

雖然藥物效果因人而異，但張谷州醫師舉一名26歲女性缺血型中風患者為例，當時她因3度中風，即使經過緊急處置，仍連自主站起來都有困難，住院復健時需靠著綁住腰部才能勉強站立。

醫師投以新型草本輔助型藥物4周之後，患者恢復站立及行走能力。患者的媽媽笑著說，女兒不但復原良好，還能恢復工作需要的體能，重回職場擔任穴道按摩師，中風後的人生不再黑暗。

●高危險群務必掌握中風徵兆 盡早就醫勿信偏方

醫師強調，只要是高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂、肥胖、飲酒、吸煙、高齡或曾有中風病史者，都是中風的高危險群。

網傳遇上中風時，可以刺手指或是放血、立刻吞服降血壓藥來緩解。對此，張谷州醫師提醒，中風分為出血型和缺血型，兩者緊急治療方式完全不同，不論刺手指或是放血、吞藥，都會對血壓造成直接影響，可能使狀況更複雜，並且延誤就醫時間，都不是好的急救方式。

若是遇到中風徵兆，千萬不要存著「休息一下就會好」的想法，這是延誤就醫的最大錯誤。只要出現單側肢體無力、難以舉手、肢體麻痺、嘴歪、眼斜、頭暈、嘔吐、步態不穩、說話不清楚、短暫的視力模糊、失明或複視，即刻撥打119，想方設法盡速急診就醫，才是保命要訣。