澎湃新聞27日報導，近期大陸多地密集推出延長生育假的政策，有的省市將生育假從30天延長到了60天，也有的省分延長產假60天甚至90天。從各地生育鼓勵政策來看，總體是三種方式，延長產假、生育假、夫妻雙方享受育兒假等；發放生育津貼或補貼金；參保女職工生育三孩的費用納入生育保險待遇支付範圍。

澎湃新聞報導，民眾對此政策憂喜參半，上海某事業單位單身孫女士很擔心這個政策對她換工作的影響。另在上海國企工作育有一孩的章女士認為，女性生存在企業環境中沒有必要極力與二胎三胎撇清關係，「我們的自信來源於我們的工作經驗和能力，女性為什麼要通過少生孩子去向社會證明自己可以被信任呢？」

澎湃新聞報導，武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，生育政策是一個系統工程，從懷孕到學齡前的教育，整個過程當中都應該有政府的支持，這需要大量的財政投入。他指出，鼓勵生育或提高綜合生育率，最重要還是在孩子學前教育前整個階段的配套服務。政策要跟上，從懷孕到生產到產後的休假哺乳期，尤其是小孩的入托和入幼的問題，要有完善的、配套的、無縫銜接的政策。如果不能構建這樣一張網的話，這個效果可能會大打折扣。

復旦大學人口研究所教授任遠表示，近期政策對於減少家庭生育的壓力，對加強生育的服務和支持都是非常積極有益的。但是，生育假的延長可能也會有一些負面的作用，例如生育假的延長會增加企業的成本，也會弱化女性在就業市場上的競爭力。

「生育保險能夠有效地減少企業因為女性職工生育的成本。但是企業的考慮可能不僅僅是生育津貼的工薪成本，女性生育和哺乳期帶來的勞務中斷，也構成了企業發展的成本，企業對於各種生育相關的假期是缺乏熱情的。」任遠還提醒，生育假本來是保護家庭和女性的政策，要避免在實施中卻傷害女性發展。

澎湃新聞報導，上海財經大學經濟學院副教授王學博表示，延長產假的政策初衷是好的，女性生育孩子為社會和國家做出了貢獻，應該讓她們得到更好的休息。但如果讓企業承擔生育率提高的全部成本，長期可能會造成意想不到的後果。

「從根本上來說，企業的目標是追求利潤，在優勝劣汰的市場競爭機制下，企業面臨巨大的生存壓力，他們沒有激勵和動力去承擔這些成本」，王學博表示，很多研究發現，勞動力市場上企業對女性勞動力存在歧視，很多企業在招聘時更願意選擇男性勞動力。如果女性在勞動力市場本身就處在弱勢地位，延長產假政策會讓她們在勞動力市場上的處境惡化。

王學博認為，女性生育孩子是家庭行為，家庭和國家是直接的受益方，個人和國家都負擔一些是合理的，讓企業儘量負擔得更少一些。

澎湃新聞報導，廣州暨南大學經濟學院、經濟與社會研究院院長馮帥章指出，無需過度擔憂，這個政策總體而言是很好的政策。「女性處境兩難，現在老齡化嚴重、生育率低，需要提高生育率，另一方面，人口馬上進入拐點，面臨著勞動人口不足，女性都退出勞動力市場恐怕也不行。那我們的政策肯定要創造條件，讓女性不必只能二選其一。未來的政策目標，就是要創造這樣的環境，生育假便是其中的一部分。」

「如果是以法律的形式將其確定下來，那麼對於每個企業都將一樣，這樣對於女性就業的負面影響會降低，因為大家都形成了這樣的習慣和預期，成為理所當然。」馮帥章認為，目前政策的假期時長還是較為適當的。

同時，馮帥章認為，這樣的政策對不同的對象影響程度會不同。對受教育程度偏低的群體，就業衝擊相對較大，因此還需要提高人力資本，通過接受更高的教育，擁有更高的技能，降低衝擊，這對於男性是同樣的。人力資本，是不可忽視的因素。

任遠建議，作為生育配套政策的各種生育假、育兒假、配偶的陪產假等，主要的問題還不是要不要有這些假期，而是要考慮這些政策如何來實施，從而可以對企業的損害最小，對女性的不利影響最小。例如，可以鼓勵一些有條件的崗位實施彈性的就業制度，可以允許嬰幼兒母親有一段時間的線上工作時間，這樣也能保證女性的勞動力市場參與，也有助於企業維持正常業務運行，對企業的影響也會最小。

任遠表示，由於各種生育關聯的配套政策牽涉到不同主體的利益和需求，因此政策的制定實施需要多聽取公眾的意見，會有利於將好事辦好，出臺多方共贏的政策。

馮帥章建議，可以在現階段政策的基礎上，考慮增加男性的生育相關假期，一方面對女性的歧視會減少，另一方面，男性承擔更多的家庭責任和享受更多的親子互動，對於幼兒成長和家庭和諧都有好處，「女性既需要工作又需要照顧家庭，壓力很大，如果男性能夠參與進來，對家庭對社會都有益處。」

馮帥章認為，假期增多是否會影響經濟增長，要動態地看，要從人力資本角度著手，「這就涉及到國家現在提的高品質發展，轉變增長方式。以人力資本驅動，以提高效率驅動，而不是以時間驅動，家庭幸福，工作效率會更高。」

馮帥章說：「我們的工作需要幸福的家庭作後盾，也需要企業的支持和尊重。但如果只有一家企業這樣做，壓力會比較大，因此需要政府來做這樣的引導。現在政府這樣的政策，正是起到這樣的作用。」