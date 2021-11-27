Steph's face after he drains the three 😏 pic.twitter.com/aoIr0tCEPz — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 27, 2021

柯瑞的三分火力確實是勇士搶勝的最兇武器！柯瑞27日單場投進6顆三分球，貢獻全場最高32分，外加8助攻、7籃板，其中末節包辦10分，幫助勇士118比103輕取拓荒者，除了拿下6連勝，也是主場10連勝，繼續穩居西區龍頭地位。

柯瑞上半場火力全開，半場投12中7，含三分球投7中3，貢獻18分、3助攻與3籃板，搭配威金斯11分、普爾10分，勇士打完上半場，就取得58比44領先；來到第3節，勇士很快把領先差距擴大到20分，戰況看來對拓荒者很不利。

拓荒者卻在末節一開始，靠著替補前鋒西蒙斯三分火力帶領，打出一波18比5小高潮，轉眼縮小差距到8分，幸好柯瑞及時挺身而出，個人連進兩顆三分球，重新擴大勇士領先到13分，也讓拓荒者宣告反撲無效，黯然吞下客場敗仗。

勇士除了柯瑞以外，威金斯也拿25分，普爾14分、5助攻，卓雷蒙格林12分、12助攻與8籃板，盧尼12分；拓荒者以西蒙斯19分最高，紐基奇17分，利拉德與麥科倫各有16分，拓荒者主、客場判若兩隊，主場9勝1敗，客場卻拿1勝9敗。