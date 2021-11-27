新竹知名巷弄美食「夏一跳」早餐店因CP值高的「雞排蛋堡」爆紅，但去年有名婦人吃下後卻因咬到雞骨頭，導致斷了2顆牙，需花18萬植牙，婦人事後提告求償10萬；店家則說一般雞排都會骨頭，且雞排是現做，並非密封食品、不需加註警語；法官則認為不常吃的人確實會忽略有骨頭，因此判店家須賠10萬。

該早餐店位在新竹市光華國中正對面，主打CP值超高美食，其中招牌「雞排蛋堡」因為雞排足足比漢堡還大而聞名，網紅蔡阿嘎也曾採訪過店家，沒想到該漢堡帶來了名氣，也帶來官司。

該早餐店位在新竹市光華國中正對面，主打CP值超高美食，其中招牌「雞排蛋堡」因為雞排足足比漢堡還大而聞名，網紅蔡阿嘎也曾採訪過店家。（翻攝自店家臉書專頁）

該名婦人指出，去年11月她請兒子買回漢堡後，一咬下發現咀嚼起來卡卡的，以為施力不足、咬到肉筋，結果在口腔內一拉，發現有疑似斷裂的感覺，趕緊吐出來後發現是1大塊雞骨頭，驚悚的是骨頭旁還有2顆斷掉的牙齒，她事後到牙醫診所，確認左上門牙及右上臼齒均斷裂，需花費18萬植牙，事後店家只願賠償2千元，她則認為漢堡內不應有骨頭，提告求償10萬。

店家表示，民間常見的雞排、雞腿排和鹹酥雞等產品普遍認知上都有骨頭，若是去骨才會特別加註「無骨雞排、無骨鹹酥雞」等，且該漢堡是現點現做的「非密封包裝」商品，不須特別加註警語；店家認為是婦人兒子沒告知漢堡裡可能有骨頭，就算婦人真的骨頭斷牙，也因她正在矯正牙齒，牙齒本身較為敏感脆弱，認為店家不需賠償。

法官認為，婦人的兒子曾說該早餐店確實需要常吃才知道漢堡有骨頭，不常吃的客人難察覺，卻事後店家有張貼警語提醒客人，認定店家有過失，須賠償婦人10萬元。