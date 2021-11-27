女網友衝好市多買香皂，逛一圈出來購物車塞爆，崩潰直呼要怎麼回家。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好市多在黑色購物節祭出不少優惠，吸引許多民眾前往搶便宜，對此，一名女網友崩潰喊道，她去現場本來只是想買精油肥皂，結果最後東拿西拿，竟然不小心噴了1萬多元。貼文引起網友討論，不少人笑說，好市多真的超邪惡，不知不覺都買上萬，只能說不想多花錢的人，下次去之前要列好清單，直接衝去拿商品，不要推推車慢慢逛比較好。

一名女網友日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文表示，本來去逛好市多只是想買精油肥皂，沒想到逛著逛著購物車就變這樣。從照片中可見，原PO的購物車堆滿各種產品，除了肥皂之外，還有瑜珈墊、蒸氣眼罩、暖暖包和衛生棉等產品，讓她忍不住哀嚎說「這樣騎機車要怎麼回家啦？11張小朋友又沒有了」。

不少網友看了笑翻直呼，好市多真的超可怕，常常一不注意就變成這樣。「我上次也是只想買牛肉片和羊肉冷凍食品，結果結帳8張小朋友掰了，好可怕的地方」、「前幾天只想去逛逛，然後5張小朋友就離家出走了」、「進去就會失心瘋」、「好市多好可怕，總是讓人不知不覺中就把錢錢噴飛」、「好市多真是個邪惡的地方」。

許多過來人則建議原PO下次逛好市多的時候，如果不想多花錢或只有騎機車來，務必要注意不要推推車。，且要記得先列好購物清單，慢慢逛常常會不小心買爆。「只買小物的時候，千萬不要推推車，只要拿了推車就無法回頭了」、「騎機車的話就別用推車，用自己的購物袋裝，不怕買太多」。