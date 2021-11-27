公投決戰倒數！ 馬英九、趙少康、郝龍斌、賴士葆北市同台宣講

前總統馬英九、中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌等人今出席國民黨立委賴士葆發起的台北市中正區公投說明會，國民黨主席朱立倫則參加台北市黨部在黨中央舉辦的公投宣講台北場暨台北黨慶。被問到為何未和朱同台，馬、趙異口同聲說，「我不知道有這個活動」，場面一度尷尬，但趙少康仍強調，朱立倫很支持戰鬥藍，「不信你問他，看他支不支持」。

戰鬥藍積極籌備6都公投造勢，被黨內解讀在另立山頭，為趙少康角逐大位鋪路，朱立倫則定調4個同意，並發起「螞蟻雄兵計畫」，被視為奪回公投主導權，不過，今天上午兩方人馬在不同地點舉辦公投宣傳活動，引發外界討論。

媒體詢問，朱立倫「回防」戰鬥藍的傳聞，趙少康否認說，沒有這個事情，朱立倫很支持戰鬥藍，「不相信你問他，看他知不支持？」媒體追問為何今天沒在黨慶活動同台，趙說，「我不知道，今天有黨慶活動喔？」馬英九也說，「我不知道有這個活動」，場面一度尷尬。

至於朱立倫推動的同舟計畫在黨內出現雜音，馬英九說，希望老黨員回黨是正確的，但如果有其他因素，還是要按照黨章進行。外傳前國安會祕書長金溥聰有意復出參選大安文山區立委，馬英九聞言反問媒體，「我沒有聽說欸，你聽誰說的？」

針對美麗島電子報最新公布民調，重啟核四和珍愛藻礁的不同意支持度已大於同意，反萊豬、公投綁大選也在迅速接近中，馬英九說，他沒看到民調，但距離1218還有20幾天，還有時間，如果不好，可以努力挽回，大家一定要努力。

趙少康則表示，他不完全同意這個民調，最後交叉分析顯示泛藍支持度19％、泛綠40％，中立僅30％，根據這個結構做出來的結果可想而知，但這也給大家警訊，民進黨花5800萬宣傳、黨政軍全力動員確實有效果，不得不注意。

趙少康也預告，戰鬥藍將在12月11日下午2點半到4點半，在台北市中正區濟南路（立法院旁）舉辦「四個同意，就是民意」公投說明會台北場，他們不會動員遊覽車，就靠大家口耳相傳。