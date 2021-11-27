日本男星高岡蒼佑演過電影《大逃殺》，電影《春之雪》獲得日本藍絲帶獎最佳男配角提名，在2007年與「國民女神」宮崎葵結婚，女神婚後傳出不倫結束4年婚姻，2018年與圈外人再婚，在2020年8月時發表引退，他在消失1年多後，如今傳出靠收垃圾及打工維生，似乎如他引退時所言「安靜生活」。

據日媒《FRIDAY》報導，高岡蒼佑被直擊騎腳踏車到酒吧上班，突被問到引退後的狀況時，原本不願表示意見，但還是吐出現在是要「去餐廳打工，幹收垃圾的工作，當作社會學習。」而和圈外女友結婚後生下2個兒子，且會搬到京都是認為東京房租太貴，在這能比較能安穩生活。

日本女星宮崎葵。(圖/本報系資料照)

高岡蒼佑昔和「國民女神」宮崎葵結婚，而在2011時被宮崎葵提出離婚，於是越想越不對勁，調閱以他名義申辦的宮崎葵手機通聯記錄，意外發現她自2011年8月開始與岡田准一密切聯絡，甚至還有去溫泉旅行的親密短訊，讓高岡蒼佑心死離婚，更踢爆宮崎葵隱藏在清純外表下的放蕩一面，爆料前妻與岡田准一、廣告商搞不倫。

高岡蒼佑引退時表示「只希望能安靜的生活，也不想要受到關注。」對於未來更認為「想要以沒有後悔的方式來生活。盼能對自己決定的生活方式感到驕傲，堅強的生活下去。」