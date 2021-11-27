全聯今（27日）在大安森林公園舉辦「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，董事長林敏雄被問到併購大潤發一事，他透露與團隊討論過才確定要買，評估至少2、3個以上，最後拍板定案花了115億元買下，比外傳130億元划算，林敏雄說：「還沒做還不知道（划不划算）。」

林敏雄也談到，預計這幾天送公平會，未來採取兩家公司、雙品牌經營，大潤發不會更名，且會保留大潤發原有的團隊，他讚許該團隊是一流的；並說全聯和大潤發會互相支持，全聯自有的行動支付PX Pay也會互通，他評估雙邊經營，把市場做大：「兩邊加起來，會有綜效。」量販就不會不好做。

此外，他也談到大潤發找了全聯好幾個月，協商過程你來我往，經過會計師查帳，對價碼你高我低經過拉鋸，一度還有3家別的通路競爭。至於晚了好幾月找上門的家樂福，林敏雄是否考慮要買？他頻搖手不回答，對於相關細節，他表示「不知道」，是否覺得家樂福開出逾500億元太多？林敏雄否認「這個我沒有說」！

全聯董事長林敏雄（右）的老婆藍毓文（左）身兼財團法人全聯慶祥慈善事業基金會、財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會的董事長，貼心幫林敏雄餐擦掉身上雨水。（石智中攝）

另，談及高雄鳳山新開的海洋門市開幕，與統一集團首家「優質生活館」對峙，比誰的招牌高大，林敏雄對雙方競爭白熱化笑言「平常心」，是看了報導才知道2家店在隔壁，對於7-ELEVEn取名叫超「全」店、康是美叫做超「聯」店，林敏雄再笑「他們開心就好」，不以為意。

近來萬物皆漲，全聯訴求是市場的8折價，政府一發布要有平價專區，全聯第一時間就率先成立抗漲專區來響應，林敏雄認為，物價應該可以控制，會請廠商一起共體時艱，以平穩物價。