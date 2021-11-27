天道盟成員母喪公祭 道上大咖都來了 新北警動員百餘人約制

從事殯葬業的天道盟同心會成員紀姓男子母喪，今（27）日上午在新北市立殯儀館舉辦告別式，天道盟盟主曾盈富（鐵霸）、四海幫幫主張存偉、天道盟不倒會長林振修等幫派大咖均到場參加公祭，現場集結約500人。警方動員115名警力，逐一盤查幫派份子，計帶回8名少年，其中1人通報協尋，1名通緝犯及1名毒品採驗人口。

警方盤查天道盟盟主曾盈富。（警方提供）

上月9日三重區角頭葉文祥母親公祭，各幫派、角頭大張旗鼓動員近5000人參與，引起社會側目。今日新北警方不敢大意，動員海山分局、刑警大隊、保安警察大隊等共115名警力，針對到場參加公祭的幫派份子逐一查驗身分，並要求摘下口罩確認後才放行，包括上次一度要直闖公祭會場，與警方發生推擠衝突的曾盈富，這次也相當配合，無一例外。

天道盟成員母喪，今在新北市立殯儀館公祭，警方逐一盤查身分。（王揚傑攝）

警方現場查到8名少年，其中1人通報失蹤協尋，警方帶回派出所告誡後，通知家長帶回。另逮捕1名妨礙自由通緝犯及1名毒品調驗人口。

天道盟成員母喪，今在新北市立殯儀館公祭，警方逐一盤查身分。（王揚傑攝）

海山分局長李忠萍表示，本次勤務過程無治安滋擾事件，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，則依法精準辨識逐一攔檢盤查，絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序。

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