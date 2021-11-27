教改20年，大學錄取率屢創新高，但教團調查學子如何看待就讀大學價值，逾4成抱持懷疑的態度，甚至也有將近4成的大學生，對於畢業後前途感到不樂觀。學者專家認為，此起現象反映大學辦學與社會脫鉤，導致學生普遍感受所學與前途有落差，呼籲教育部務必得重視這起現象。

黃昆輝教授教育基金會今(27)日舉辦記者會，公布「大學生自我省思、理想與抱負調查」結果。

本次調查時間自5月20日至7月20日，採網路問卷調查方式進行。問卷內容包括「自我反省」及「理想與抱負」兩大部分，調查問卷採五點量表設計。調查對象為目前在全國各大學校院就讀的大學生，完成 填答者計7150人，有效樣本共計6381人

調查發現，如今大學生畢業後，優先考量為就業，占46.2％，其次才是國內進修18.3％、國外進修13.3％、尚未規畫10.5％％與創業8.6％。可見升學不是大學生優先生涯規畫。

至於學子未來對於找工作的理想條件順序，第一則是希望能有合理的待遇與福 利71.7％，之後則是有適當的工作保障46.4％、符合所學專長34.5％、工作 有發展潛力26.7％。可以看的出來，學生的選擇展現對生涯規畫的務實考量。

本次調查也探究大學生的人生目標，其中第一還是就業，依比例高低順序為：有自己滿意的工作72％、有充實的精神生活67.2％、有幸福的家庭62.8％、成為有錢人36.9％、對社會有貢獻29.5％、成為有權力的人9.7％。

值得關注的是，調查結果顯示，40.4％的大學生對「我懷疑就讀大學的價值」表示同意， 也有39.5％對「大學畢業後的前途」表示不樂觀。

黃昆輝教授教育基金會認為，這些學生雖然不是最多數，但其比率仍是重要警訊，顯示大學教育在適性與彈性方面尚待改善，大學生中需要引導與協助的比率可能不低。

考選部政務次長李隆盛表示，調查顯示4成大學生懷疑高等教育價值，也對前途不樂觀，原因相當複雜，當中涉及大學科系設置和課程開設不夠，甚至面對很小的就業市場，卻設置了很多科系，延伸所學專業不足，只需要專科培育的人才，卻拉到大學或研究所培養，學生畢業後只能取得相當於專科層次的待遇等等。這個警訊多少意味大學生在連結大學教育和未來前途時，發現有落差或缺口。

李隆盛呼籲，教育部的「大專校院校務資訊公開平台」除了需篩選重要的投入(input)和產出(output)資訊外，更該增列重要的成果(outcome)資訊，其中如各校院、科系畢業生就業率、國考及格率、平均薪酬等，而且這些資訊必須嚴謹定義、來源可靠，才能有助於了解並解決相關問題。