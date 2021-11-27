許多人覺得出社會後為了人情世故，有時需要違背自己的心意去迎合他人，不過也有些人能堅持自己的原則，星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、射手座、雙子座不會委屈自己去遷就他人，對他們來說做自己最自在，沒必要為了某些目的去討好別人。

▍1.水瓶座

水瓶座看似不食人間煙火，其實這正是他們看透人情世故後的選擇，許多人以為他們不懂交際應酬，其實他們完全了解，知道做哪些事情能討好人，得到某些好處，不過他們為了自在的生活，寧願活得簡單一點，絕不委屈自己去遷就誰、討好誰。對水瓶座來說，面對在乎或喜歡的人，他多少會展現寬容的一面，不過一切以自己的感受為主，如果要他們無限的包容，那他們會直接轉頭離去。

▍2.射手座

射手座性格熱情活潑，在初識時習慣展現友善熱心的一面，用真心跟大家交朋友，不過他們同時也會觀察這個人是否值得深交，自己的付出有沒有意義，一旦他認為對方不夠重視自己，沒有得到相對的回應，他們會立刻疏遠這個人，對他來說，唯有值得珍惜的人才需要自己努力付出，不會為了討好他人而委屈自己，遷就別人。

▍3.雙子座

雙子座很有原則，他們交友時懂得斷捨離，只會留下相處起來愉快的朋友，如果有不合的人，也不會委屈自己要對方留下，完全不會遷就他人，而是選擇直接絕交。雙子座對朋友很好，不過他們看待事情是對事不對人，如果做了他看不順眼的事，他也會不留情面的指責，他們認為合則來、不合則去，沒有必要誰去遷就誰。