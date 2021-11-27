「有警察在超商裡讓人上班覺得安心」，全台陸續傳出超商暴力事件，有店員因提醒顧客戴口罩，反遭暴力攻，花蓮警分局特與轄區超商合作，成立「巡邏補給站」，供24小時線上警力巡簽超商，超商也貼心準備飲水咖啡，讓員警能稍作休息，補充體力，也可藉此提升見警率，一兼二顧，讓超商店員與民眾都安心。

花蓮警分局與轄內超商合作，成立「巡邏補給站」，供24小時線上警力巡簽超商時，可在飲食區執行守望任務，並開放飲水用餐補充體力，提升見警率。 （花蓮警分局提供）

近日氣溫驟降，中正派出所轄區便利超商特別準備熱咖啡，讓簽巡的警察不僅暖身也暖心，店員貼心舉動，不僅是向警方致謝，也象徵與警分局合作的「巡邏補給站」正式上線。

花蓮警察分局長郝心誠表示，透過支持巡邏勤務警察同仁於超商巡簽時，若肚子餓或口渴，都可以安心的在店內簡單用餐或飲用咖啡補充體力，透過警民合作，不僅能讓24小時輪值的警察能在超商稍作休息，更是直接提升見警率的好方法。民眾隨時可以在與生活息息相關的超商遇到警察，讓人安心許多。

花蓮警分局也表示，若超商店員遇到不理性顧客以言語挑釁，甚至動手動腳等脫序或暴力行為時，除保持適當安全距離外，可即撥打110，警方獲報後會以最快的速度趕往現場。