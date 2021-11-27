皇穹陵紀念花園採購1125件保暖羽絨外套，捐贈彰化家扶中心，皇穹陵高階家族也募集10萬元振興五倍券，一併捐出。（吳敏菁攝）

皇穹陵紀念花園採購1125件保暖羽絨外套，捐贈彰化家扶中心，皇穹陵高階家族也募集10萬元振興五倍券，一併捐出。（吳敏菁攝）

皇穹陵紀念花園採購1125件保暖羽絨外套，捐贈彰化家扶中心，皇穹陵高階家族也募集10萬元振興五倍券，一併捐出。（吳敏菁攝）

皇穹陵紀念花園採購1125件保暖羽絨外套，捐贈彰化家扶中心，皇穹陵高階家族也募集10萬元振興五倍券，一併捐出。（吳敏菁攝）

天冷人心暖，皇穹陵紀念花園擔心家扶親子受寒，特地採購1125件保暖羽絨外套，8部大車載著滿滿愛心的羽絨外套，趕在入冬最冷的冷氣團來襲前，將保暖的外套送達彰化家扶中心，皇穹陵高階家族也募集10萬元振興五倍券，一併捐出，創下家扶5倍券單筆最多的捐贈紀錄。

皇穹陵紀念花園總經理邱淑慧表示，從2011年加入彰化家扶後援團體後，至今已經滿10年，家扶兒在逆境中仍然大步邁進勇往直前，家長們辛勞付出，一看見眼底，能夠為家扶兒付出是一種福氣，希望在冷氣團來襲前，1125件羽絨保暖外套能為家扶兒禦寒。並親自為孩子們親自穿上外套。

皇穹陵高階家族得知更是立馬響應，短短時間內募集到10萬元振興五倍券，一併捐出，期許這份善意能夠幫到受助的弱勢家庭。

小二的小萱與患有輕度智能障礙的弟弟小豐由祖父母拉拔長大，祖父2019年中風，收入隨著身體每況愈下。今年冬天特別冷，小萱希望能為辛苦工作的祖父母申請溫暖的羽絨外套。

另名家扶兒就讀小四以及小一的小成和小晴兩兄妹，因媽媽身體狀況不好，長期在休養，擔任臨時工的爸爸挑起重擔，一家人生活得辛苦，得知有羽絨外套非常開心。

彰化家扶主任王震光感謝謝皇穹陵紀念花園在這10年來為彰化家扶引薦無數的資源，無論是普渡品、物資、沖茶器與面膜，每年辦理祈福法會與追思法會更是公益提供攤位讓家扶設攤義賣，羽絨保暖外套捐贈數量更是創下彰化家扶紀錄

。並感謝皇穹陵高階家族，這也是彰化家扶首次收到單筆10萬元的捐贈，將作為農曆年後，開學前夕讓家扶兒採購就學必需品。