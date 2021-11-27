有「小章子怡」稱號的大陸女星張靜初，和阿湯哥合演《不可能的任務5》，讓她在國際影壇備受矚目，人氣逐漸攀升的她，日前在微博分享推廣吃素的公益紀錄片，未料竟慘遭大陸網友留言痛批。

張靜初日前在微博分享親自參與拍攝的公益素食紀錄片，表示吃素後「身心感到從未有過的輕盈」，對於許多人對吃素存有疑問，像是是否導致營養不良？對身體健康有怎樣的影響？會對精神带來怎樣的變化？都建議可以先花45分鐘看這部紀錄片，強調「也許素食可能成為您的選擇，也許並不會，這都不是最重要的，最重要的是，我們都共同希望擁有美好的生活」。

張靜初在微博分享推廣吃素的公益紀錄片。（圖／張靜初微博）

未料，張靜初宣導吃素的影片一曝光，竟引發多數大陸網友不滿，留言痛批：「人民實現吃肉自由才幾年啊」、「勸你們這些明星少管大陸人應該吃什麼不應該吃什麼的話題，大陸人能吃飽飯才幾年啊，就開始鼓吹不吃肉了」、「無聊的素食主義者 記住人是雜食動物」、「外國人濫捕濫殺，為啥要大陸人吃素」。

張靜初之前上蔡康永與小S主持的《花花萬物2》，透露自己對婚姻這件事沒有很樂觀，對於婚姻沒有憧憬，認為大家像朋友方式在一起挺好，能相處就能一直維持下去，更表示被母親催婚時，搬出數據調查80後離婚率高達50%，每兩對就有一對離婚的說法嚇退媽媽。