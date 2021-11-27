台南市長黃偉哲（獎台後黑西裝者）參加葉石濤文學紀念館9周年館慶。（程炳璋攝）

台南市中西區葉石濤文學紀念館慶祝9周年館慶，今年首辦葉石濤短篇小說文學獎，吸引151件知名作家投稿，卻沒有一致公認的最佳作品，評審決議得主從缺，將首屆獎座留在館內展示，27日館慶的頒獎改為公布得獎品的獎座外型。

葉石濤有「短篇小說之王」的美稱地位，60年的寫作生涯共創作150多篇作品，他形容台南是個「適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」被視為是文學家眼中的台南市生活。台南市9年前成立葉石濤文學紀念館。

台南市文化局今年首辦葉石濤短篇小說文學獎，立刻徵集151件作品，投稿者包括知名作家、各大文學首獎常客、資深前輩作家，也有最年輕的16歲投稿者參賽。

台南市文化局表示，每位評審對首屆葉石濤文學獎的作品期待大，從151件參賽作品中，決審出6件作品，最後卻難以抉擇，沒有一致公認的最佳作品，大家認為首屆文學獎有指標作用，不如從缺，將獎座留在館內當作精神象徵。

葉石濤文學館27日舉辦9周年館慶，館內規畫常設展區，「葉老文學沙龍」同步重新開館，另有文青創意商店，現場並有音樂會、文學花園市集，吸引藝文愛好者聚集。

館慶活動上公布首屆葉石濤短篇文學獎座外型，由台南藝術家蘇小夢設計製作，以《食夢之獸》作為設計概念，象徵文學的生命是從土地生長而起，經過時間與作家心志磨練，尋求創作生命養分的夢。

台南市長黃偉哲表示，雖然首屆文學獎座保留下來當鎮館之寶，已顯示出大家對葉石濤文學的熱愛與投入，這項文學獎比賽未來將持續辦理。