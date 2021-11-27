排燈節（Diwali）是印度重要節慶，透過點蠟燭或油燈象徵光明與幸福。為了慶祝這個印度傳統節日，陽明交大師生們近日晚間在校園內排燈，期望讓更多國人、台灣師生認識印度文化，並且祈願全球新冠疫情盡快結束，來年平安健康。

呼應印度傳統節慶，陽明交大近日舉辦排燈節（Diwali），期望讓更多國人、台灣師生認識印度文化。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

11月正逢印度排燈節慶典，印度民眾剛渡過這個家家戶戶都會點上油燈、晚上施放爆竹煙火的重要節慶。

陽明交大印度學生歌舞表演。(陽明交大提供／李侑珊台北傳真)

主持籌辦這場活動的印度籍學生莎莎琪（Sakshi Saraswat），目前正就讀環境科技博士學位學程。她說，排燈節是印度教徒的重要日子，印度教習慣透過這樣的儀式象徵以光明趕走黑暗，尤其這是她在台灣的第一年，又逢全球疫情肆虐，心裡更是有所感觸，希望藉由這場活動為台灣、印度及世界祈福。

陽明交大指出，目前共有187名印度生在校內就讀，占所有外籍生的26％，是所有國籍中比例最高者，其次分別是越南與印尼。

陽明交大提到，受到台灣在光電半導體產業的優勢，多數印度生來台為的就是攻讀電機資訊博士。以莎莎琪為例，她計畫取得博士學位後，回到印度並進入大學教書，將在台灣所習得的知識分享給更多印度學生。若有機會，莎莎琪也希望未來能與印度政府生態環境保護的相關部門合作，攜手保護全球人民的家園。

陽明交大特別提到，今年9月成立博雅書苑，將社群與宿舍教育納入校園學習的範疇，這場排燈活動就是博雅教育的一環。

博雅書苑中國際學舍導師代表陳惠亭表示，國際化不僅是大學評比的一個指標，更該具體融入校園生活。

陳惠亭也提到，這是陽明校區第一次舉辦印度教的慶典，未來類似活動會更加多元，不僅希望台灣能認識多元文化，也讓外籍生感受台灣的溫暖。

因應新南向政策，陽明交大國際事務處長黃雪莉指出，未來招生重點會集中在印度及越南兩國。受到疫情影響，今年外籍新生多半較晚入境與註冊，且教育部通知各校盡可能要求外籍生於12月15日前入境。本學期共協助82位外籍生入境，截至110年11月27日，僅餘4位同學尚未入境。

黃雪莉也說，為體恤遠道而來且須負擔高額檢疫費用的外籍生，本校提供每位入境境外生新台幣8000元防疫補助，並贈予裝滿台灣味零食及防疫物資的關懷包；校方更募款超過新台幣68萬捐款，補貼今年入境新生檢疫旅館費用。