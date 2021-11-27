有鑑於威脅性更勝於Delta變種病毒的Omicron恐在全球掀起新一波大流行；澳洲政府27日宣布，將對去過非洲南部9個國家的旅客實施新限制，包括、南非納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、塞席爾、馬拉威與莫三比克，都名列榜單之上。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，旅遊限制即刻生效，舉凡非澳洲公民卻曾前往這些國家的旅客，將禁止入境澳洲。至於從這些國家返回的澳洲公民與其家屬，將進行14日的監督隔離。

甚至，與澳洲有旅遊泡泡的國家與國際學生、技術移民，只要他們曾在過去14天內到過9個國家的任一國，也須遵守新的旅遊禁令。與此同時，澳洲也宣布舉凡來自前述非洲9國的航班，全部停駛2週。

韓特強調，「只要醫學證據證實需要採取進一步行動，即使要加強或擴大限制，我們都會毫不猶豫的採取行動」。

《路透社》指出，隨著Omicron現蹤，其棘蛋白與現有疫苗使用的棘蛋白截然不同，導致全球狂拉警報。各國紛紛暫停南部非洲各國的航班，股市也爆發近1年多來最大幅度的跌落。

就在11月初，澳洲才宣布自大流行以來首次放寬國際邊境的限制，並允許完整接種兩劑疫苗的民眾，無須隔離可即刻回國。

澳洲在2021年基本上控制了疫情；不過，6月時擁有高度傳染力的Delta變種病毒迅速在東部蔓延。迄今為止，約20.5萬名確診病例、1985人死亡，仍低於許多先進國家。