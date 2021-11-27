星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，摩羯座、天秤座、白羊座在2021年底財運最旺，尤其是榜首的白羊座更是名副其實的吸金王。

▍第三名：摩羯座

摩羯座在過去一段錯過一些發財機會，年底財運變旺，可能連無意中參與的抽獎活動都有機會中獎。生財方法變多，回報率高，上班族努力一點，把握年底最後的衝刺機會，會換來豐厚的獎金報酬，如果行動力不足，可能會錯失增加一筆收入的機會。創業或喜歡投資的朋友，記得要懂得分散風險，無論是股票、基金還是不動產，財神爺會無形中幫助你找到生財亮點，助你招財進寶。運氣與實力同時發力，會為你的生財之路帶來雙重保障，財運攀升時，一定要加把勁行動起來，才能真正爆發你的吸金小宇宙。

▍第二名：天秤座

天秤座的財運也呈現上升趨勢，對存錢、賺錢的熱情在年底會到達巔峰。喜歡投資的人，可能會出現買什麼、什麼就旺的場面。到了11月底購入一些類似黃金等保值性較強，低消耗性的產品，是管住錢財的好辦法。職場也是一路開掛，工作做起來得心應手，讓你在長官面前狂刷好感度，為年底加薪、發獎金打下基礎。自行創業者可以趁著這股旺運，抓住機遇，開展一些新的案子，之前累積的好人緣，會帶動新商機穩定發展。

▍第一名：白羊座

白羊座在年底這段時間實在太會賺錢，財運亨通，穩居12星座吸金榜首，只要肯花心思專注在工作上，在一些重要會議提出好點子，就會得到上司的賞識，有望升職加薪，還有可能讓你獲得一筆豐厚的獎金。創業者在11月下旬多多去參加聚會及社交活動，自然而然就會有很多不錯的合作夥伴主動找上門。若有人想與你商談，千萬不要急著拒絕，年底前機遇多，是開闢全新生財之道的好時機，所以遇到機會都值得深入洽談。

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