新南非變異株「B.1.1.529」已被世界衛生組織（WHO）正式命名為「Omicron」，並被列為高關注變異株（VOC）。現有的新冠疫苗能否有效阻擋Omicron的侵犯？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，仍待WHO和相關專家研究，需要幾周的時間才能確認。

莊人祥指出，目前初步證據顯示，Omicron變異株有「容易重複感染」（reinfection）的特性，目前在南非全省快速流行，外界現在WHO和相關專家正針對其傳染力、嚴重度和治療防疫措施（如藥物、疫苗等）效果進行研究，還需要幾周的時間。

針對Omicron變異株防範，WHO要求各國做到以下事項：

1.增加對變異株的監測

2. 上傳分享完整基因定序資料到開放資料庫如GISAID

3.透過IHR機制向WHO通報首例（或群聚）與Omicron有關的事件

4.各國合作交流訊息，以了解Omicron的流行病學、嚴重度、公衛與社會措施對其有效性、診斷方法、免疫反應、中和抗體與相關資訊