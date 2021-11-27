全聯投入公益已邁入第15年，以公益影片《謝謝你做好事》，傳遞「到全聯不只省錢，還能做好事」的精神，今（27日）也在大安森林公園所舉辦「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，由台北市長柯文哲與全聯董事長林敏雄以謝籃向醫護、警消代表致敬，感謝疫情期間為防疫貢獻心力的醫護、警消、清潔隊員、口罩國家隊，林敏雄說：「全聯是本土企業，最愛這片土地，15年來默默做好事，希望拋磚引玉，把做好事傳揚出去﹗」

台北市長柯文哲（左）與全聯董事長林敏（右）在活動前握手致意。（石智中攝）

活動現場，全聯四大基金會包含慶祥慈善事業基金會、佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會、善美的文化藝術基金會，設置37個闖關攤位、5組街頭藝人表演和「謝謝你做好事We together」公益演唱會，以及宜蘭藝術家林靖格運用竹片結合竹編工藝創作的最新大型地景藝術「垂首道謝」，180組竹編大型謝籃，向防疫英雄傳達「以不謝之花，敬謝不懈的你」，讓民眾打卡拍照，今聚集千人參加，讓大安森林公園充滿公益、歡樂的氛圍，帶領大家從日常做好事。

林敏雄表示，公益嘉年華活動主要目的就是倡導「謝謝你做好事」，全聯在疫情期間也積極用行動做好事，期望盡一份心力，也要向默默付出的防疫英雄致上感謝和鼓勵，希望大家隨時做好事；柯文哲說，大家一起努力平安度過，現在疫情趨緩，除了感謝警消，也要思考為守護生態努力，做更多對台灣有意義的事。

全聯是本土的超市，除了推動企業發展外，有感於企業資源得之於社會大眾，做企業社會責任不落人後，從2006開始創立四大基金會，在社會關懷、環境維護及文化資產傳承上深耕，希望對社會有貢獻，未來還會持續推動公益，讓大家從日常生活中開始做好事。

宜蘭藝術家林靖格運用竹片結合竹編工藝創作的最新大型地景藝術「垂首道謝」，180組竹編大型謝籃，向防疫英雄傳達「以不謝之花，敬謝不懈的你」宜蘭藝術家林靖格運用竹片結合竹編工藝創作的最新大型地景藝術「垂首道謝」，180組竹編大型謝籃，向防疫英雄傳達「以不謝之花，敬謝不懈的你」。（石智中攝）

四大基金會，藉由闖關遊戲讓民眾瞭解基金會15年來實現急難救助、兒少圓夢、傳統推廣、綠化公園等公益作為，闖關集點還有機會獲得獨家設計的「謝謝你做好事」肩背袋、小農蔬果、夢想福利社的手作食品、阪急麵包等限量獎品，吸引大批民眾兌換。各個基金會曾贊助過的社福機構也受邀在小舞台進行表演，包括大改樂團、大坑國小等都帶來精心準備的表演，全聯先生攜手福利熊與水果探險隊到場遊行與大家同樂。

活動重頭戲之一的「謝謝你做好事We together」公益演唱會「相信音樂」蘇慧倫、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、魏嘉瑩等6組歌手輪番上陣演出，最後由蘇慧倫帶領眾歌手與花蓮縣萬榮鄉明利國小的太魯閣族小朋友共同合唱五月天的《天使》，場面相當溫馨。

除了舞台上豐富的表演內容，台下和走道上也安排了5組街頭表演，分別有小提琴、腹語師、速繪等展現精彩的技藝，大安森林公園中還安排了5個特色角落等供民眾闖關領獎，逛累了還可以隨時來一杯免費的OFF COFFEE，或是用「綠能果汁機」體驗自己踩腳踏車打果汁的「新鮮」滋味。現場也展示行動超市車與阪急麵包車，提供給民眾兌換闖關的獎品之一。

宜蘭藝術家林靖格運用竹片結合竹編工藝創作的最新大型地景藝術「垂首道謝」，180組竹編大型謝籃，向防疫英雄傳達「以不謝之花，敬謝不懈的你」宜蘭藝術家林靖格運用竹片結合竹編工藝創作的最新大型地景藝術「垂首道謝」，180組竹編大型謝籃，向防疫英雄傳達「以不謝之花，敬謝不懈的你」。（石智中攝）

此外，全聯行動超市車原本於花蓮、嘉義偏鄉服務各民眾，此次首度於台北市區亮相，在公益嘉年華現場展示各服務項目，正常配備為供應常溫、冷藏、冷凍等約300至400項商品，有民生用品、餅乾、飲料等乾貨，新鮮蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、冷凍水餃、蔥抓餅等貨車打開裡面與實體店面相同，貨品應有盡有，且售價與其他門市相等，讓山區、海邊等偏鄉地區民眾也可享受全聯便利的服務。

全聯四大基金會包含慶祥慈善事業基金會、佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會、善美的文化藝術基金會，設置37個闖關攤位，圖為綠能果汁機，讓消費者自己喝的果汁自己踩。（石智中攝）