四大公投案將於12月18日投票，藍綠兩黨積極宣傳理念。港媒評論指出，綠營近期在南部票倉大舉動員，各派系卯足了勁展現實力，包括無明顯派系的立委林岱樺舉辦的說明會，號稱有3500人；菊系立委李昆澤舉辦的說明會，宣布超過3000人，可見綠營上下對這場公投的重視，卻也可嗅到背後選情不樂觀的「濃濃危機感」。

香港媒體《中評社》今日（27）評論表示，民進黨近期全力宣傳公投，呈現跨派系的團結與動員實力，像是較無明顯派系色彩的立委林岱樺，26日在高雄的林園、大寮、鳥松、仁武舉辦公投說明會，現場宣布有3500人，是高雄立委主辦的說明會中，人數最多的一場；菊系立委李昆澤舉辦的公投說明會，現場宣布超過3000人；同為菊系的立委賴瑞隆與民進黨高雄市黨部主委趙天麟，各自場子也超過2000人。

評論分析，這場公投被視為2022年地方選舉前哨戰，故各路人馬積極操兵，不僅要展現地方動員實力、基層號召力，更是明年議員選舉布局的舞台。但值得注意的是，雖綠營各派系間有所競爭，但大家面對公投案，卻展現出高度的團結。

評論認為，民進黨身為執政黨，受到執政大環境的不利影響，公投結果被認為將牽動明年選舉情勢，綠營深怕無法撐過公投案考驗，因此積極在南部大票倉固樁，想辦法努力動員南部票倉來彌補缺口，這也代表綠營的選情並不樂觀，綠營上下透著一個濃濃的危機感。