民進黨前花蓮市民代表傅國淵不滿本屆參選議員時遭人抹黑，全國黨代表選舉時指控縣黨部疑似作票案，卻又遭停權2年處分，與黨反目，今宣布退出民將黨轉挺民眾黨，也宣布代表民眾黨出征2022年花蓮縣議員選舉。民眾黨秘書長謝立功為他「披戰袍」，歡迎有「更多傅國淵走入民眾黨」！不過民進黨冷回「不致有骨牌效應」。

民眾黨祕書長謝立功（左）、花蓮縣黨部主委趙世源（右）歡迎傅國淵加入民眾黨。（王志偉攝）

傅國淵今邀集支持朋友參與入黨活動，中央黨部祕書長謝立功特別到場致意，親自到花蓮為傅「披戰袍」。傅國淵拿出一份準備好的退黨聲明，痛批民進黨理念變質，也訴求黨員同志因為選舉互相放話抹黑。

傅國淵說，2005年加入民進黨，曾任2屆市代、全國黨代表，縣黨部執行委員等，他努力應營基層，一位曾承諾讓他接棒參選議員的前輩，卻突然再度競選，還要他繼續選代表，但他參選決心已定，過程遭打壓抹黑，說他破壞黨內和諧，讓他深感心寒和失望。

之後接獲黨員投訴黨部疑似有冒領選票風波，反遭黨部指控敗壞名聲將他停權2年；他批評民進黨近年來理念變質，淪為派系鬥爭及權力分配，執政者跟地方脫節，沒有聽到地方聲音，決定退黨。

傅國淵透露已與黨主席柯文哲見過面，也談過花蓮基層想法，柯文哲挺他選擇該站在人民的一方，因此加入民眾黨，並宣布參選明年花蓮縣議員選舉。另有一黨員潘璿安，也預計投入第三選區議員選舉。

民眾黨祕書長謝立功說，藍營長期在執政花蓮人有得到進步嗎？在各縣市突飛猛進的時刻，花蓮的進步就是相對的落後，民眾在長期藍綠相爭下要睜大眼睛看清楚誰才是站在人民的一方。民眾黨在花蓮已有200多位黨員，今天就是一個開端，歡迎「更多傅國淵走入民眾」。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說明，傅國淵指控作票，後來確認是行政疏失，傅因擅自對媒體發表不當言論，損害黨譽被停權2年，當時縣黨部還向黨中央爭取，停權時間讓傅仍可參加下屆縣議員選舉，做了很多努力。對於傅國淵退黨，陳景豊說尊重個人考量，認為應該不致於發生骨牌效應。