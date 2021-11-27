好市多慘變格鬥台 2壯男爭搶促銷品賣場內出拳互毆

好市多黑五購物節造成民眾瘋搶促銷商品，沒想到竟還引發民眾在賣場內大打出手情況，有網友PO出一段影片，影片中2名男子當場在新莊好市多內互相揮拳，其中1男甚至被打到摔倒、攤在地上，據悉2男爭執原因是1名男子為搶買熱銷款洗髮精而插隊，遭到另1男制止，當場爆發口角，插隊男子2度遭打趴在地，網友紛紛笑說是「好市多盃，武術交流表演賽」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段影片，影片中2名男子在新莊好市多內大打出手，其中1名未戴口罩的短褲男先是朝另名長褲男出拳，嗆說「在小孩子面前」，不料隨即遭對方出拳反擊，當場摔到在地，整個人癱在地上，而身旁的女子神情相當緊張。

網友今天PO出一段影片，影片中2名男子當場在賣場內互相揮拳，其中1男甚至被打到摔倒、攤在地上。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網友今天PO出一段影片，影片中2名男子當場在賣場內互相揮拳，其中1男甚至被打到摔倒、攤在地上。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

據PO出影片的網友透露，2名男子爭執是因為「藍薑洗髮精」，據悉該款洗髮精因為被多名網友推薦好用，近來成為熱銷商品，近期因為黑色星期五促銷造成瘋搶；影片曝光後網友紛紛留言，「三兩下就被KO」、「一拳就暈了」、「虛招太多，一擊必殺」、「兩下放倒，左右連環拳」。

據悉林姓短褲男為了搶該款洗髮精，擅自搬開商品旁的紅龍柱拿取，完全不顧已經在排隊的人龍，遭到其中1名正在等電梯的男子出聲制止，他隨後惱羞成怒大吵起來，甚至大打出手，他一度打到鞋子都掉了，最後仍遭對方打趴在地，2人均受傷掛彩送醫，事後雙方均提出傷害告訴。