擁有BNT疫苗大中華地區代理權的上海復星醫藥，陸媒披露因BNT疫苗（中文名稱「復必泰」）遲遲未能獲得大陸當局批准上市，其新冠疫苗事業部將裁員來以節約成本。

介面新聞報導，此次裁員計畫在11月中旬左右便有提出，全疫苗事業部提出了10％的「優化指標」，不過此事或還存在變數，可能尚未最終確定。

對此，復星醫藥回應，目前沒有裁員計劃。公司將根據業務發展需要合理配置各種資源，以確保公司穩健發展。對組織和團隊的持續進化，是確保公司始終擁有核心競爭力的必要管理手段。

7月5日，復星醫藥曾公開招聘負責mRNA新冠疫苗的銷售代表。據瞭解，目前疫苗事業部銷售團隊在500人左右。

復星醫藥新冠疫苗產品即復必泰新冠疫苗（BNT162b2疫苗），該疫苗基於mRNA技術，由復星與德國生物技術公司BioNTech於2020年3月簽訂協定共同開發，不過目前該疫苗尚未在中國審批上市。

今年7月14日，復星醫藥曾在股東大會上表示，中國藥監局對復必泰的評審工作已經基本完成，專家評審已經通過，目前正在加緊進行行政審批階段。

據復星醫藥財報，BNT新冠疫苗的採購成本、毛利分享以及7000萬美元的銷售里程碑付款，導致復星醫藥在2021年前三季度的毛利率下降了5.3％。

今年5月9日，復星醫藥還公布與BioNTech在中國成立合資公司，落地mRNA新冠疫苗的本地生產和商業化。根據此前供貨協定，若復必泰新冠疫苗獲得中國上市批准且復星下達相應訂單需求的情況下，BioNTech承諾在2021年內，向中國供應不少於1億劑mRNA新冠疫苗，由海外工廠供應。

今年1月和2月，BNT分別獲得香港、澳門的相關使用許可，財報顯示，僅在2021年上半年港澳地區將BNT納入政府接種計畫後，截至10月24日，BNT在港澳台地區累計接種超過970萬劑。該部分銷售貢獻為復興醫藥帶來5億餘元的收入。此外，BNT在台灣的銷售又於9月下旬啟動供應和接種。