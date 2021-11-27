中央流行疫情指揮中心公告自11月29日0時（航機抵台時間）起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，在桃園機場入境管制區內，防疫人員協助旅客上網登錄入境健康資料。（范揚光攝）

世界衛生組織26日會議後宣布，將近期在南非傳播的新變異株「B.1.1.529」命名為Omicron，且列為高關注變異株（VOC）。由於跨年將至，外界關注境內措施是否為此調整，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要看看Omicron是否進入社區，若進入就會相對嚴格，沒有進入就是正常生活，也不會在沒有進入時讓跨年管制變嚴。

目前WHO所列「高關注變異株」包括Delta、Beta、Gamma、Alpha及Omicron。昨指揮中心為因應Omicron風險，宣布將南非、波那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威6國列為「重點高風險國家」，民眾入境一律公費集中檢疫14天，不適用春節專案。

陳時中今出席第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮時，針對Omicron表示，新的病毒令全世界嚴陣以待，台灣也不例外，昨指揮中心宣布幾個高風險區域，希望將Omicron阻絕於境外，當然不排除滾動行檢討的可能。針對春節專案7+7方案會不會變嚴？他表示，我們不會去針對7+7去緊縮，而是針對變異株的發生率高的國家的入境者做緊縮。

至於檢出2名境外移入Omicron感染者的香港未來是否會納入「重點高風險國家」？陳時中表示，我想香港邊境守的非常嚴格，目前發現2例，1個是南非進入防疫旅館發現的，另1例是從其他地方過來，在防疫旅館是對門，不排除在旅館內感染，不過需要注意。

除了邊境，外界也關注境內的防疫措施，如定點飲食是否會因Omicron而調整。對此陳時中表示，我想這是2件事，是要看Omicron有無進入社區，有進入就會相對嚴格，沒有進入社區就是正常生活。

面對跨年將至，人數是否會管制？陳時中回應，要看看有無新變異株（Omicron）進入，一旦進入就會有各種管制措施，沒有的話，不會因為過年特別讓它變嚴。基本上跨年管制和先前報告的一樣，和去年比較類似，相關措施只會鬆不會緊，但還是要看看病毒有無侵入社區。WHO已對此要求對於IHR，新的變異、基因定序有新的都要通報，我們會密切在平台上做觀察。