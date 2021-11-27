白姑大山27日上午發生山友腳踝受傷無法行走，南投縣消防局接獲消防署轉報，因地點位於台中市和平區境內，立即轉給台中市消防局。基層消防人員向媒體爆料，山難地點從台中出發路程得跋涉6小時，只要2小時路程的南投縣卻不派人，痛斥「人命真的關天嗎？」

台中市消防局27日上午10十時許接獲南投縣消防局三方通話轉報山域事故，指1名40多歲男子右腳踝疑似脫臼無法行走，請求派員前往救援。梨山分隊立即出動1車4人，由梨山分隊小隊長柯弘琪帶隊前往，預計傍晚抵達。

台中市消防局同步通報空勤總隊協請直升機支援，並傳真跨轄支援申請書至南投縣消防局，卻遭對方以無人力為由，拒絕支援。

據了解，山難地點為吉他營地往白姑大山方向草青池前，屬於台中市和平區境內，與南投縣交界處。基層消防員表示，從梨山分隊前往車程加腳程至少5、6小時，從南投只要花2小時，痛斥救援人命不應區分彼此轄區，捨近求遠會讓傷者生命一點一滴消逝。